Nelle ultime settimane dell’anno scorso abbiamo potuto riscattare moltissimi giochi gratis offerti da diversi store digitali per PC. Questo trend continuerà anche per tutto il 2023, e ad aprire le danze con un fantastico regalo è stato Netflix. Ebbene sì, il servizio in abbonamento dedicato a film e serie TV si è ormai aperto anche al mondo videoludico, regalando ai propri abbonati tutta una serie di titoli molto interessanti e tutti da giocare su dispositivi mobile.

Il primo gioco offerto gratuitamente da Netflix di questo 2023 è una vera e propria chicca uscita da nemmeno dodici mesi. Parliamo di Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, il nuovo capitolo della serie beat’em up con protagoniste le Tartarughe Ninja. Dei tanti giochi basati sui personaggi creati da Kevin Eastman e Peter Laird, questi titoli dal DNA prettamente arcade sono stati capaci di entrare nei cuori di tantissimi appassionati.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge ci riporta a quei fasti di un tempo, ma il gioco di Tribute Games e Dotemu ha dalla sua anche tutta una serie di novità che lo rendono un gioco arcade moderno. Tanti tipi di nuove animazioni, effetti visivi e una grafica piena di colori e che, allo stesso tempo, strizza l’occhio ai classici beat’em up tutti dedicati alle amatissime Teenage Mutant Ninja Turtles.

Per riscattare questo, e molti altri giochi gratis offerti da Netflix, dovete essere abbonati al servizio in abbonamento. Una volta sottoscritto l’abbonamento potrete scaricare gratuitamente i titoli sui vostri dispositivi mobile, e da qualche ora potrete godere anche di Teenage Mutant Ninja Turtles; uno dei migliori videogiochi dell’anno scorso. Oltre a questo, tra i giochi gratis di Netflix trovate altre esperienze molto interesanti come: Oxenfree, Into the Breach, Reings Kingdom e moltissimi altri giochi da provare.

