Dopo i tanti giochi gratis regalati durante le feste di Natale, Epic Games Store torna alla normalità. E la normalità significa che il negozio di Tim Sweeney e soci torna a regalare pochi titoli selezionati, una volta a settimana. Si comincia proprio da oggi, quando lo store ha offerto due titoli decisamente interessanti.

Si comincia da uno dei titoli più interessanti, ovvero Kerbal Space Program. Pubblicato nel 2015 da Squad, Kerbal Space Program è uno dei videogiochi più interessanti disponibili nel panorama dei simulatori. Come recita la descrizione del gioco, i giocatori devono “prendere il controllo del programma spaziale della razza aliena dei kerbal”. Si potranno utilizzare diverse parti per costruire delle navi spaziali funzionanti, che potranno prendere il volo oppure schiantarsi secondo gli accurati modelli di aerodinamica e moto orbitale.

Ad accompagnare l’uscita di Kerbal Space Program troviamo non un gioco, ma un’espansione e più precisamente l’espansione di Shadow Tactics. Chiamata Akiko’s Choice, i giocatori vestiranno i panni dell’abile kunoichi Aiko e dei suoi pericolosi amici assassini per dare la caccia ai fantasmi del suo passato. Non è però necessario possedere il gioco di base. Akiko’s Choice è infatti un’espansione stand alone, simile a molte che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni, come per esempio accaduto con Uncharted 4. Più in basso potete trovare il trailer dell’espansione stand alone.

Kerbal Space Program e Shadow Tactics: Akiko's Choice sono disponibili gratuitamente da oggi, 5 gennaio 2023, fino al 12 gennaio 2023. Da giovedì prossimo sarà possibile riscattare un altro gioco, ancora non annunciato al momento in cui non scriviamo.