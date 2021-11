New Word: ennesima batosta sull’economia, ecco le cause

Man mano che passano le settimane il fenomeno New World sta andando a ridimensionarsi dopo un lancio a dir poco stratosferico. In questi giorni l’MMORPG di casa Amazon sta perdendo terreno, anche a causa dell’inaspettato lancio del multiplayer di Halo Infinite, ma nonostante questo c’è una fetta di community che rimane affezionata al titolo. C’è però anche una brutta notizia che riguarda nuovamente l’economia del gioco.

La popolarità di New World è salita alle stelle subito dopo il lancio, e ciò ha portato una marea di giocatori ad approcciarsi al titolo. Questo ha spinto in molti a cercare diversi exploit per trarre a loro vantaggio delle situazioni di gioco, e proprio di recente il team di sviluppo ha deciso di disattivare l’economia presente in game. L’annuncio è arrivato direttamente dal team di sviluppo con un nuovo post.

“Siamo a conoscenza di un possibile exploit che sta circolando sui forum e sui social media. Stiamo disabilitando tutte le forme di trasferimento di ricchezza tra i giocatori mentre continuiamo ad indaghare”.

Il nuovo exploit permetterebbe ai giocatori di duplicare vari oggetti per poi venderli nel mercato presente in-game. Ovviamente questo trucco permette di arricchirsi molto velocemente, e il tutto va a squilibrare l’economia di gioco.