New World: Amazon blocca i trasferimenti tra server, cosa sta succedendo?

Dopo un lancio a dir poco inaspettato, New World sta diventando protagonista di una serie di situazioni che stanno dando problemi ai giocatori. Uno di questi riguarda il trasferimento tra i server, tanto che la stessa Amazon ha deciso di bloccare il tutto.

Questa problematica ha richiesto l’intervento diretto del team di sviluppo, con il community manager degli Amazon Game Studios che ha dichiarato, sul forum ufficiale di New World, che i trasferimenti tra server stanno avendo problemi a causa di alcuni giocatori, pertanto è stata presa la decisione di bloccare il tutto.

Diversi giocatori, infatti, si sono ritrovati nella situazione di non poter salvare i propri progressi dopo il trasferimento in un altro server, ma non solo. Un gruppo di giocatori è anche riuscito a traferire oro e oggetti tra un server e l’altro traendone vantaggio, e per questo il team ha già dichiarato che costoro verranno bannati.

New World 1080p

Nonostante una serie di problemi a cui sta andando incontro, New World è ancora popolatissimo di giocatori, i quali hanno trovato nell’MMORPG di Amazon un ottimo alleato per passare ore di divertimento in questo periodo.