New World, l’MMO di Amazon rimandato ancora una volta

Pensavate fosse finita con l’ultimo rinvio vero? Sembra che il viaggio di New World non è ancora finito e ancora non riesce a trovare una data di uscita. Non solo per capire cosa realmente offrirà il titolo degli Amazon Game Studios, ma soprattutto per tutti quei giocatori che stavano attendendo il titolo con molta gioia, per le sue peculiarità con cui era stato presentato. La storia che si cela dietro il gioco multigiocatore di Amazon in realtà non è delle migliori, e con il rinvio di oggi molti giocatori sembra stiano perdendo le speranze nel vedere il gioco tra le proprie mani.

La data prevista per l’uscita è ora il 31 Agosto 2021. Quindi per la fine della prossima estate dovremmo poter saggiare la caratura di questa produzione degli Amazon Game Studios. Il secondo rinvio era per il Maggio 2020, poi spostato per la primavera di quest’anno… ma come avete potuto capire, un nulla di fatto. “Abbiamo lavorato duramente su alcune funzionalità di end game che riteniamo sia importante includere al lancio “, spiega un aggiornamento sullo sviluppo.

“Queste funzionalità non saranno pronte per il periodo primaverile che avevamo comunicato “. Anche Amazon Game Studios ha affermato di aver utilizzato il feedback dei precedenti test di gioco per perfezionare il combattimento, migliorare la varietà delle missioni, aggiungere più opzioni di armi e armature, revisionare il crafting “e continuare ad aggiungere contenuti a metà e fine partita”. Questo si allinea con il ragionamento leggermente vago per il precedente ritardo del gioco.

Il prossimo appuntamento con New World è quindi la closed beta che aprirà i battenti il prossimo 20 Luglio. Non sappiamo per il momento cosa aspettarci dal titolo alla sua uscita, la cosa certa è che questa notizia ha sicuramente dato fastidio a tantissimi giocatori. Voi siete tra questi? Fateci sapere come avete preso la notizia nei commenti! Intanto vi consigliamo di dare un’occhiata a Valheim, un vero capolavoro uscito da poco!