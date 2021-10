New World è un successo inarrestabile, in arrivo una funzione richiesta

New World è il primo e nuovo grande successo videoludico di Amazon Games, ed è un titolo di tutto rispetto. Annunciato ormai anni fa, è finalmente arrivato sui nostri schermi e sulle nostre console, e il responso dell’utenza è estremamente positivo. Sin dal primo giorno di rilascio, infatti, il gioco è sempre stato incredibilmente affollato, e ciò ha dovuto portare ad aggiungere una funzionalità che neanche gli sviluppatori si aspettavano che sarebbe divenuta necessaria.

A message from the New World Team regarding launch, world queues, and character transfers. pic.twitter.com/wDSrlT8w93 — New World (@playnewworld) October 1, 2021

È stato da poco annunciato che al gioco verrà implementata la funzionalità per poter trasferire il proprio personaggio da un server all’altro. Secondo le previsioni degli sviluppatori, quest’ultima sarà già disponibile a partire dalla settimana prossima, una volta ultimati i doverosi test. Basta code infinite: finalmente avremo una soluzione a questo problema e potremo goderci il gioco al massimo. e in qualsiasi momento della giornata.

Nel caso in cui non siate al corrente del motivo di queste problematiche, il motivo è molto più semplice di quanto crediate: Amazon Games non si aspettava un riscontro tale. Nessuno, infatti, avrebbe potuto prevedere l’enorme affluenza che è arrivata sul gioco, per cui i server non erano fisicamente pronti per ciò che sarebbe arrivato di lì a poco.

Aggiungere una funzionalità per poter trasferirsi da un server all’altro non è l’unica soluzione che gli sviluppatori stanno adottando per risolvere il problema. Sin dal rilascio del gioco, infatti, stanno aggiungendo più e più server a disposizione dell’utenza, così da offrire una maggiore varietà e far sì che ce ne siano sempre di più disponibili, anche se la maggior parte sono pieni. Non ci resta, quindi, che aspettare che la situazione si stabilizzi e che le dovute soluzioni vengano applicate per risolvere questo fastidioso, ma comprensibile, problema.