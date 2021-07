New World: streamer bannata per aver munto una mucca

Sembra che New World, il nuovo MMORPG di Amazon si stia facendo conoscere per i motivi sbagliati ultimamente. Dopo una gestazione non proprio ottimale, il titolo è finalmente giunto in una fase di Beta su PC che, a quanto sta venendo a galla grazie alle segnalazioni dei giocatori, sta letteralmente distruggendo alcune schede grafiche. Ma le stranezze non terminano qui, dato che una streamer di Twitch è stata bannata proprio mentre giocava in diretta al nuovo MMO per un motivo che vi lascerà interdetti.

Nello specifico, la streamer su Twitch conosciuta sulla piattaforma come AnnieFuchsia, ha avuto un primo impatto piuttosto sfortunato con il nuovo MMORPG di Amazon. Mentre la ragazza stava provando in live la Beta del gioco, è stata permanentemente bannata dal suddetto per un motivo estremamente bizzarro; aver provato a mungere una mucca all’interno del nuovo gioco.

Come potete vedere dalla clip, la streamer non ha assolutamente fatto nulla per meritarsi di essere bannata da New World, eppure il gioco ha deciso di bandirla permanentemente. Dopo aver finito di mungere la mucca, la ragazza ha ottenuto una bottiglia di latte, ma è anche apparsa una schermata che le ha notificato di essere stata permanentemente bannata dal gioco. Una situazione che ha creato della confusione sia nella giocatrice che nella chat che stava seguendo la diretta in quel momento.

Anche la schermata di ban è stata poco chiara e sembra parecchio confusa, dato che come motivo del ban si trova la scritta “sei stata bannata”. Questa situazione è sicuramente data dallo stato di Beta di New World, e il team di Amazon dovrebbe intervenire al più presto dopo che la streamer ha dichiarato di aver contattato il team di sviluppo, il quale ha dichiarando che si è trattato di un errore.