Oltre ad aver sollevato un aspetto molto controverso legato alle criptovalute, Ni No Kuni Cross Worlds sta venendo pres d’assalto dai bot. La situazione è abbastanza preoccupante: a causa delle code di ingresso e delle attese, quasi nessun utente che vuole veramente giocare al titolo di Level-5 e Netmarble non può effettivamente accedere, ed è costretto ad attendere ore e ore prima di ptoer fare una singola partita.

Le critiche al nuovo gioco di Ni No Kuni sono poi aumentate quando lo sviluppatore Netmarble avrebbe annunciato la sua soluzione a questo problema. L’introduzione di un pass, da 7,99 Euro, che consentirebbe ai giocatori di poter saltare la fila. Una soluzione che ovviamente non è andato giù a tantissimi utenti, soprattutto considerando che si tratta di un abbonamento mensile. Un segnale inteso come una pratica predatoria, volta a guadagnare ancora di più dagli utenti, pur essendo un gioco con natura free to play.

I motivi dietro i tanti bot che tempestano il nuovo gioco di Ni No Kuni sono da ricercarsi, ovviamente, nelle criptovalute. Il gioco è basato infatti su una vera e propria valuta digitale e tantissimi utenti hanno trovato la palla al balzo per poter farmare al meglio. Il tutto creando però un disagio a chiunque voglia giocare al nuovo titolo, che si ritrova ora impossibilitato ad accedere, salvo ovviamente attendere ore e ore di attesa oppure pagando il pass in abbonamento.

La situazione non è particolarmente positiva. Su ResetEra si moltiplicano i giudizi negativi, così come su Twitter. In tanti criticano tutti gli aspetti della monetizzazione, oltre che la vicinanza al mondo degli NFT. La blockchain e il web 3.0 associati ai videogiochi è da sempre un aspetto molto criticato, con diversi problemi e diverse polemiche, che hanno spinto anche alcune realtà a fare dietro front dopo che l’opinine pubblica ha accolto determinati progetti del genere in maniera fredda e con svariate critiche.