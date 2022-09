Dopo il successo a livello commerciale e di critica, poteva apparire scontato che FromSoftware lavorasse a un sequel di Elden Ring. Il gioco, pubblicato quest’anno (e che potete acquistare su Amazon) si è rivelato una vera e propria hit del mercato, soprattutto grazie alla qualità produttiva. Secondo un recente annuncio di lavoro però, almeno per il momento, non sembra che Hidetaka Miyazaki e soci abbiano deciso di prendere una direzione diversa, che affonda le radici nel suo passato più lontano.

Come riportato online, infatti, al momento FromSoftware è impegnata alla ricerca di personale che possa occuparsi di creare personaggi e mecha. Un annuncio che riporta alla mente Armored Core e un eventuale sesto capitolo. La serie è in produzione dall’epoca di PlayStation 2 ed è oramai ferma da diverso tempo. Naturale dunque che il team di sviluppo nipponico possa avere interesse nel riportare l’IP in vita, soprattutto dopo un lungo periodo di letargo.

In realtà non è la prima volta che il nome di Armored Core viene affiancato al futuro di FromSoftware. Già in passato, infatti, erano emerse alcune diapositive che mostravano un prototipo del nuovo gioco della serie. Il team di sviluppo non ha mai confermato né smentito il materiale emerso, dunque le possibilità che la serie possa finalmente ricevere un nuovo capitolo sono decisamente alte. Questo però non significa che Elden Ring sarà messo interamente da parte.

Al di là della possibilità di poter lavorare a più progetti in contemporanea, non è escluso che in futuro Elden Ring non possa ricevere un’espansione o un DLC. Al momento sono solamente rumor e ipotesi, ma considerando i precedenti di Dark Souls è molto probabile che FromSoftware possa decidere di lavorare a qualcosa di simile nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.