In questi giorni è comparso in rete un nuovo caso mediatico su NieR Automata. L’amatissimo titolo di Platinum Games ha saputo portare alla popolarità una serie rimasta nella nicchia per diversi anni. L’universo creato da Yoko Taro, infatti, ha ottenuto proseliti grazie alla sua particolare narrazione fatta di tanti misteri e diverse speculazioni su più tematiche. Ora, la scoperta di una stanza misteriosa ha fatto impazzire i fan, i quali si sono uniti nel capirne di più su quel che stava venendo fuori dal titolo uscito ormai ben cinque anni fa.

Il mistero ha subito fatto speculare come non mai gli appassionati, i quali si sono subito posti molteplici domande. Alcuni di questi fan sono giunti alla possibilità che dietro alla stanza segreta ci fosse in realtà lo stesso Yoko Taro e un imminente annuncio di qualcosa di nuovo. Niente di tutto questo, e la verità è emersa proprio nelle scorse ore confermando quanto solo in pochi erano riusciti ad anticipare correttamente.

La stanza misteriosa apparsa all’improvviso in NieR Automata non è altro che parte di una mod fan-made, e a svelarne la verità è stato uno streamer proprio di recente. C’è ancora un po’ di mistero attorno a questo fenomeno, ma la mod in questione sembra essere stata creata da un team di tre persone. DevolasRevenge ha progettato la mappa, Woeful_Wolf ha sviluppato la mod in Blender e RaiderB ha sviluppato lo scripting.

In tutto questo, l’utente DevolasRevenge ha voluto dichiarare su Twitter quanto segue: “Grazie a tutti per essere rimasti con noi in questo viaggio. Che vi aspettasse questa verità o meno, spero che vi sia piaciuto l’impatto dato da tutto ciò. La mod non è mai stata pensata per esplodere così in grande, ma era stata creata solo per fare un po’ di chiacchiericcio su Twitter”.