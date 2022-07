A distanza di cinque anni dal suo debutto ufficiale, è stata scoperta una stanza segreta in NieR Automata. Il gioco di Yoko Taro, sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix, continua a far stupire, nonostante sia passato tantissimo tempo dalla sua release. Se speravate però di accedere all’inedita “ambientazione”, beh, abbiamo una brutta notizia per voi: non vi sarà possibile farlo.

Andiamo con ordine: la stanza segreta di NieR Automata è stata scoperta da un utente Reddit, che ha chiesto lumi su come accedere alla chiesa per conto di un amico, visto che a quanto pare non c’era nessuna spiegazione in rete. Una domanda che ovviamente ha mandato in confusione tutti i fan del gioco, visto che nessuno era mai entrato in contatto con un’ambientazione simile. In realtà la chiesa esiste ed è accessibile, ma appunto l’unico a esserci riuscito è stato il redditor, che a sostegno di ciò che affermava ha divulgato qualche screenshot e una clip.

L’episodio ha suscitato anche la curiosità di Lance McDonald, famoso modder e datamine dei giochi Souls like e non solo. “Quando è riuscito a trovare una stanza segreta in NieR Automata. Al momento ancora nessuno è riuscito a capire come accederci ed è visitabile solamente da una singola persona sulla faccia della terra”, le parole di McDonald dichiarate in un cinguettio lanciato su Twitter nel corso delle ultime ore. McDonald smentisce anche le ipotesi di una o più mod, visto che a quanto pare non sarebbe possibile crearla da zero.

Someone randomly posted a video on the Nier Automata subreddit showing they found a secret room in the Copied City. So far no one else has worked out how they managed to make this secret door appear. Literally 1 person on earth has accessed this room and we are uttered mind blown pic.twitter.com/g7W4JxiNDg — Lance McDonald (@manfightdragon) July 25, 2022

A distanza di cinque anni, NieR Automata continua a far parlare di sé. Al momento non è ancora chiaro se ci siano altri segreti, ma è molto probabile che questa stanza resterà un bel mistero ancora per un po’ di tempo. La sfida è stata comunque lanciata: chi riuscirà a capire come entrare correttamente nella chiesa?