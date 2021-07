NieR Automata su Steam: fan festeggiano! Patch attesa da 4 anni in arrivo

Da quando NieR Automata è stato rilasciato su Steam, gli utenti PC hanno avuto di che lamentarsi su tale versione. A differenza delle edizioni per console, su Steam il titolo Platinum Games ha sofferto per diversi anni di alcuni problemi che non hanno permesso ai giocatori di godersi al massimo uno dei videogiochi d’azione più belli degli ultimi anni. Oggi, dopo 4 anni di attesa, sembra che la versione Steam del gioco stia per ricevere finalmente il tanto agognato aggiornamento.

Nier: Automata (2013)

Ad annunciare la novità è stata la stessa piattaforma di Valve, la quale ha pubblicato un nuovo post di aggiornamento all’interno della pagina dedicata proprio a NieR Automata. La nuova patch correttiva verrà rilasciata il prossimo 15 luglio, e andrà a sistemare alcune delle situazioni che dal lancio del gioco su Steam non andavano troppo bene, minando addirittura l’esperienza di gioco ad alcuni appassionati.

Per la maggior parte verranno corretti alcuni problemi tecnici, tra i quali: l’HDR, la funzione all’antialising e circa 270 texture dell’interfaccia per icone, sfondi e altri elementi verranno rese compatibili con la risoluzione 4K. A questo si vanno ad aggiungere l’implementazione della configurazione video senza bordi, una nuova funzione di illuminazione globale e sarà aggiunta la funzione Fidelity FX CAS.

The Steam version of NieR Automata will receive a patch this Thursday, July 15https://t.co/uQ5HV8VrIK pic.twitter.com/VF7e8XytQk — Nibel (@Nibellion) July 13, 2021

Ma le novità che saranno introdotte grazie a questa patch non si fermano qua. Sempre grazie al post su Steam scopriamo che la patch andrà sistemare anche alcuni bug presenti in questa versione di NieR Automata per PC. Uno su tutti riguarda il framerate, che da giovedì verrà impostato di default sui 60 FPS. Molti utenti che possiedono questa versione del gioco sono felici di poter godere finalmente di una versione stabile del titolo sotto ogni aspetto, anche se molti altri restano contrariati per l’attesa che c’è voluta a rilasciare tale patch.