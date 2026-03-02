Il mondo degli indie game è pronto a tornare sotto i riflettori grazie a Nintendo: la casa di Kyoto ha annunciato un nuovo Indie World Showcase, l'appuntamento dedicato alle produzioni indipendenti che periodicamente aggiorna la community sulle novità in arrivo sull'ecosistema Nintendo. Si tratta di un evento particolarmente atteso, soprattutto in questo periodo di transizione verso la prossima generazione hardware della grande N, con Nintendo Switch 2 sempre più al centro del dibattito tra gli appassionati.

La presentazione andrà in onda martedì 3 marzo e avrà una durata di circa 15 minuti. Per i giocatori italiani, l'orario da segnare in agenda è le 15:00 ora italiana. Nintendo ha già confermato che il focus sarà duplice: verranno mostrati titoli in arrivo sia su Nintendo Switch 2 che sulla console originale, un dettaglio non trascurabile che suggerisce come il supporto alla Switch "classica" non sia ancora destinato ad esaurirsi nel breve periodo.

Per capire cosa aspettarsi, vale la pena guardare all'edizione precedente dell'Indie World Showcase, tenutasi lo scorso 7 agosto, che aveva presentato ben 18 giochi in rapida successione. Tra i momenti più discussi dalla community, l'apertura con il trailer di Mina the Hollower, il nuovo progetto di Yacht Club Games — gli stessi sviluppatori di Shovel Knight — e l'annuncio a sorpresa della disponibilità immediata del port Switch di UFO 50, la corposa raccolta di titoli retro-inspired realizzata da Mossmouth, il team dietro all'apprezzatissimo Spelunky.

Quell'evento aveva poi spaziato su titoli di genere e tono molto diversi tra loro: dalla fisica arcade di Ball x Pit alla gestione tranquilla di Tiny Bookshop, passando per l'irresistibile Little Kitty, Big City, che aveva catturato l'attenzione di streamer e content creator di tutto il mondo. Una lineup variegata, capace di coprire sia i gusti dei gamer hardcore che quelli di un pubblico più casual.

Nintendo Switch 2 è già al centro della programmazione indie: la console sarà protagonista anche del prossimo Indie World Showcase, segnale chiaro di come l'ecosistema indipendente sia considerato strategico.

È importante sottolineare che gli Indie World Showcase sono per definizione dedicati a sviluppatori terzi, il che rende improbabile la comparsa di IP Nintendo proprietarie come Mario, Zelda o Metroid. Esistono tuttavia delle eccezioni storiche: il caso più celebre è quello di Cadence of Hyrule, il crossover tra il franchise di The Legend of Zelda e lo stile rhythm-action di Crypt of the NecroDancer, sviluppato da Brace Yourself Games in collaborazione diretta con Nintendo e annunciato proprio durante uno di questi showcase — all'epoca denominati "Nindies Showcase".

Il contesto in cui si inserisce questo nuovo appuntamento è già ricco di annunci: solo il mese scorso Nintendo aveva trasmesso un Nintendo Direct Partner Showcase, incentrato su titoli third-party di caratura maggiore, che aveva portato alla luce produzioni come Paranormasight: The Mermaid's Curse, la raccolta Super Bomberman Collection, Captain Tsubasa 2 e persino Fallout 4 Anniversary Edition, oltre al calcistico eFootball Kick-Off.