Nintendo comunica che Switch odia l’Estate

L’Estate non è una stagione piacevole per tutti, in particolare per gli hardware come Nintendo Switch che vanno utilizzati a temperature che non siano torride. A confermarlo è la stessa azienda giapponese attraverso i suoi social, invitando i giocatori a usufruire della console ibrida solo a determinate condizioni di temperatura.

Nintendo ha pubblicato un intero thread di messaggi su Twitter dove chiarisce come utilizzare meglio la Switch nel periodo estivo senza incorrere in spiacevoli conseguenze dato il caldo e l’afa. Secondo l’account giapponese, è consigliabile giocare a temperature ambientali comprese tra i 5 e i 35 gradi Celsius per prevenire il surriscaldamento della console. Ad ogni modo, dovreste accorgervi che la console si sta surriscaldando troppo se la avete in modalità portatile, perché percepireste il dorso della Switch diventare bollente. Nel caso in cui non ve ne accorgeste, in ogni caso la piattaforma dovrebbe entrare automaticamente in modalità riposo per proteggersi.

Un’altra misura per prevenire il surriscaldamento della console secondo Nintendo è assicurarsi che ci sia passaggio dell’aria dalle porte di scarico sul retro della console. In modalità docked, invece, è meglio posizionare l’intera apparecchiatura in un luogo dove non si accumula calore e dove sia possibile un minimo di riciclo dell’aria. Tutte queste informazioni possono sembrare scontate per i giocatori più esperti, ma è meglio ribadirle sempre, un po’ come fa Studio Aperto con gli anziani e il caldo, perché situazioni del genere sono davvero all’ordine del giorno.

In giornata abbiamo pubblicato la nostra anteprima di Nintendo Switch OLED, la nuova revisione stilistica e funzionale della console, mentre sono arrivate notizie riguardo proprio lo schermo OLED che potrebbe essere più soggetto a burn-in ed effetti ghosting, proprio stando in tema caldo eccessivo che potrebbe surriscaldare le console.