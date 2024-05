Nintendo dice addio al supporto a X su Switch: ecco cosa cambia per gli utenti

Nintendo ha annunciato una mossa significativa che riguarda Nintendo Switch: a partire dal 10 giugno 2024, la compagnia giapponese terminerà l'integrazione con X (ex Twitter). Questa decisione, ovviamente, influenzerà vari aspetti dell'esperienza dei giocatori sulla console, tra cui una in particolare.

Una delle principali caratteristiche che verrà meno è, infatti, la possibilità di condividere direttamente screenshot e video su X. Si tratta di una funzione molto apprezzata dagli utenti, che consente di pubblicare facilmente i momenti salienti delle loro sessioni di gioco. Parallelamente, verrà rimossa anche l'opzione per inviare richieste di amicizia tramite la piattaforma. Il tutto riguarda anche alcuni dei giochi più popolari per Switch, come Splatoon 2 e 3 e Super Smash Bros. Utimate.

Nel dettaglio, il comunicato di Nintendo precisa che, dopo la data indicata, non sarà più possibile postare contenuti dall'Album nel Menu HOME della Nintendo Switch su X. Tuttavia, continuerà a essere possibile condividere su Facebook, sebbene anche questo servizio potrebbe essere dismesso in futuro. Per quanto riguarda Super Smash Bros. Ultimate, sarà altresì disabilitata la funzionalità di pubblicazione di screenshot attraverso l'app Nintendo Switch Online.

Per Splatoon 3 si prevedono aggiustamenti specifici. Le caselle postali presenti a Splatsville non permetteranno più il caricamento su X o Facebook; invece, i dati verranno inviati direttamente ai server di Nintendo. Questo cambiamento consentirà di postare senza necessità di un account social, ma le immagini pubblicate da utenti sotto i 13 anni non saranno visibili agli altri giocatori. Le foto saranno comunque copiate nell'Album della Nintendo Switch, da cui potranno essere trasferite senza fili a dispositivi smart o via cavo USB a un PC.

Simili aggiustamenti sono previsti anche per Splatoon 2, dove sarà eliminata la capacità di postare su X dalla casella postale a Inkopolis Square. Le figure e i post visualizzati in piazza saranno sostituiti da contenuti già esistenti nel software di gioco.

Infine, la capacità di inviare richieste di amicizia a partire dai suggerimenti di amici disponibili nella sezione My Page del Menu HOME non sarà più disponibile. Rimarrà comunque attiva la funzione di suggerimenti di amici attraverso dispositivi smart, Nintendo 3DS e Wii U.

Nel loro comunicato, Nintendo non ha fornito specifiche motivazioni che hanno portato alla decisione di interrompere il supporto per X sulla Switch.