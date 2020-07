Nintendo Direct Mini: tutti i giochi annunciati

Annunciato a sorpresa durante questa mattina, un nuovo Nintendo Direct Mini si è presentato agli occhi degli appassionati Nintendo dopo mesi di assenza di questo format di annunci. Come già dichiarato, la trasmissione è stata della durata di 10 minuti e si è focalizzata su alcuni giochi già conosciuti in sviluppo presso i team di terze parti Nintendo. Vediamo insieme quali di questi titoli sono tornati sotto i riflettori.

Cadence Hyrule: Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda DLC

Il primo annuncio riguarda diversi contenuti post lancio per Cadence Hyrule: Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. I 3 DLC annunciati propongo ai giocatori di questo particolarissimo action rythm game nuovi personaggi con cui affrontare l’avventura quali: Impa, Aria, Shadow Link, Shadow Zelda e Frederick. Il secondo DLC aggiunge invece ben 39 nuove tracce musicali composte da artisti quali: Chipzel, Family Jukes e A_Family. L’ultimo DLC invece aggiunge sia il personaggio di Skull Kid che una nuova avventura. Infine è stata annunciata una versione fisica del gioco in uscita il prossimo 23 ottobre, la quale conterrà tutti i DLC annunciati oggi.

Rogue Company

Ritorna a mostrarsi anche Rogue Company, lo sparatutto multigiocatore sviluppato da Hi-Rez Studio. L’appuntamento è stato focalizzato sul presentare Glitch, uno dei personaggi giocabili che utilizza delle abilità di hacking. La presentazione si conclude con l’invito di passare per gli account social del titolo per conoscere ulteriori novità su Rogue Company.

WWE 2K Battlegrounds

Il Nintendo Direct Mini è stata anche una nuova occasione per tornare a mostrare WWE 2K Battlegrouds; il titolo arcade di wrestling che prende il posto del classico appuntamento annuale di 2K. Lo stile cartoon e il mood più scanzonato la fanno da padrone per tutta la breve durata del nuovo spezzone di gioco mostrato.

Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster

A grande sorpresa Nintendo e Atlus ripropongono ai possessori di Switch un grande classico del genere JRPG; Shin Megami Tensei 3 Nocture torna con una versione rimasterizzata in HD. Parliamo del terzo capitolo della saga JRPG che in occidente è sempre stata un prodotto di nicchia ma che, con il successo della saga spin off Persona sta attirando le attenzioni di un pubblico sempre maggiore. Il titolo è atteso per una data non ancora ben specificata nel 2021.

Shin Megami Tensei V

Ritorna anche Shin Megami Tensei 5, altro titolo di Atlus annunciato durante la conferenza di presentazione di Nintendo Switch. Dopo essere sparito dai radar, il quinto capitolo della saga JRPG si mostra con un nuovo trailer, nel quale alla sua fine viene annunciato che il titolo uscirà in tutto il mondo durante il 2021.

Quest’ultimo Nintendo Direct Mini è stato solamente un primo appuntamento comunicativo di Nintendo, con la compagnia giapponese che ha già dichiarato che ci sarà modo di parlare dei prossimi giochi in arrivo su Nintendo Switch anche prossimamente. Cosa ne pensate di quanto mostrato durante questo Direct Mini? Qual è stato l’annuncio che vi ha colpito di più di tutti? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.