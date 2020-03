Burnout Paradise Remastered: svelato il periodo di uscita della versione Switch

Burnout Paradise, questo nome farà sicuramente tornare alla mente di molti videogiocatori momenti davvero pazzeschi e magici. Il titolo sviluppato da Criterion e pubblicato da Electronic Arts è stato rilasciato ufficialmente ben 11 anni fa per PC, PS3 e Xbox 360. Inutile dire che il gioco fu acclamato da pubblico e critica specialmente per il suo stile di guida tamarro ma sempre divertente. Due anni fa è stata proposta invece una versione rimasterizzata che ci ha permesso di tornare sulle strade di Paradise City con grafica pulita e migliorata. Oggi probabilmente si rivelerà un grande giorno per gli appassionati della console ibrida di casa Nintendo perché è stato annunciato ufficialmente l’arrivo anche su Nintendo Switch.

Proprio in questi minuti si è svolto il Nintendo Direct Mini, una presentazione di 30 minuti in cui l’azienda giapponese ci ha svelato diverse uscite durante il 2020. Burnout Paradise Remastered è stato uno di questi, ma forse molti di voi non hanno riconosciuto lo stile visto che ha ricevuto uno spazio relativamente piccolo durante lo show. Gli sviluppatori hanno fatto sapere la finestra di lancio, vale a dire questa estate. Non è ancora chiara quindi la data ufficiale, ma possiamo comunque dedurre che verrà rilasciato tra giugno e settembre.

Era ormai da un po’ di tempo che i fan di Nintendo Switch hanno urlato a gran voce un nuovo titolo automobilistico. Seppur non si tratti di un capitolo nuovo, siamo convinti che riuscirà anche a convincere i possessori della console ibrida. Steve Pointon di Electronic Arts ha dichiarato quanto segue “Burnout Paradise Remastered è un’esperienza esaltante e ricca di azione per un’intera nuova generazione di giocatori su Nintendo Switch che possono presto provare l’eccitazione di un gioco di corse open world sempre e ovunque”. Non ci resta quindi che attendere la data ufficiale, intanto invitiamo i giocatori Nintendo a riscaldare la console, non ve ne pentirete.

Cosa ne pensate di questa notizia? Comprerete Burnout Paradise Remastered su Nintendo Switch? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Criterion.