Nintendo Direct: stando a un nuovo rumor verrà trasmesso domani?

Il nuovo Nintendo Direct sta facendo aspettare più che mai tutti gli appassionati del mondo Nintendo, con l’ultima trasmissione che è andata in onda lo scorso settembre 2019, escludendo i Direct monotematici su Pokémon e Animal Crossing. Sono diverse le voci di corridoio che vedevano probabile l’annuncio di una nuova diretta nel mese di febbraio, ma il tutto non si è mai concretizzato. Ora, un nuovo rumor sembrerebbe intuire l’arrivo del prossimo tanto attesissimo Direct per domani.

L’utente Lorule Legend ha pubblicato sul proprio account Twitter un’immagine seguita da un suo pensiero a riguardo. Il ragazzo avrebbe scovato sulla pagina web dedicata al Nintendo Direct un nuovo aggiornamento che è stato messo in atto durante la giornata di ieri. Stando all’utente, la stessa dinamica è stata riscontrata prima che fossero annunciati ufficialmente gli scorsi Direct su Pokémon e Animal Crossing.

The Nintendo Direct HTML page was updated last night. There were html updates around January 7th and February 18th. The last two directs that were dropped a day or 2 after both of these. This does not confirm a Direct will be soon. But this could mean something. #NintendoDirect pic.twitter.com/mTxRO8TNFt

— Lorule Legend (@LoruleLegend) March 3, 2020