Nintendo ha creato la prima guida strategica per un film

Per quanto in molti, siamo sicuri, vorrebbero avere una guida dettagliata per comprendere alcuni film di Christopher Nolan, è stata Nintendo ha sorprendere tutti con una mossa insolita: la pubblicazione della prima "guida strategica" per un film.

Ovviamente il film in questione è "Super Mario Bros. Il Film" (che al momento è in sconto su Amazon) e la simpatica iniziativa è stata distribuita in modo del tutto gratuito. Questa guida, al momento disponibile solo in giapponese, si propone di svelare tutti i segreti, e gli easter egg, celati all'interno della pellicola.

Anche se attualmente disponibile solo in lingua giapponese (vi lasciamo comunque il link per consultarla), siamo certi che, visto il successo della pellicola, presto verrà tradotta per lo meno in inglese, in modo da renderla comprensibile ai fan internazionali della pellicola.

Il documento può essere consultato dopo aver effettuato l'accesso con un account Nintendo, offrendo ai fan l'opportunità di esplorare il film in modo più approfondito.

In maniera analoga alle classiche guide per i videogiochi, difatti, questa pubblicazione si impegna a rivelare i segreti più nascosti della versione cinematografica di Super Mario.

La guida, pur introducendo brevemente alcuni segreti e gli elementi che li costituiscono, invita i lettori a esaminare il film mentre consultano questa pubblicazione, suggerendo che potrebbe arricchire ulteriormente l'esperienza finale, andando a offrire un'esperienza "maggiormente interattiva" rispetto ai più canonici "commenti del regista".

Nintendo, dopo il successo incassato da "Super Mario Bros. Il Film", che ha raggiunto un incasso di oltre 1,3 miliardi di dollari, ha deciso di espandersi ulteriormente nell'industria cinematografica.

Ha dato vita alla divisione Nintendo Pictures, annunciando il prossimo film live action basato su "The Legend of Zelda". Inoltre, sono sempre più frequenti le voci riguardo ad altri progetti in produzione, compresa la possibilità di un vasto universo cinematografico basato sui personaggi di Nintendo.

Grazie al successo di "Super Mario Bros. Il Film", infatti, Nintendo sembra finalmente pronta per utilizzare le sue icone di maggior successo, all'interno di progetti multimediali differenti.