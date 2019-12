Nintendo Indie World: ecco data, orario e link della nuova presentazione

Dicembre è alquanto parco di nuove uscite, ma fortunatamente l’industria dei videogame si fa perdonare con tanti eventi speciali. Per iniziare, a breve avremo modo di scoprire i grandi annunci segreti (ma già promessi) dei The Game Awards 2019: il palco di Keighley si riempirà di giochi di primo piano. Inoltre, domani avremo modo di scoprire cosa ha in serbo per noi l’ultimo State of Play del 2019. Infine, sempre nella giornata di domani, potremo vedere tanti nuovi annunci per Switch grazie al Nintendo Indie World.

La presentazione, più precisamente, andrà in onda domani alle 19.00. La presentazione, come riportato anche nel tweet ufficiale che potete trovare qui sotto, durerà circa venti minuti, al pari di molte altre puntate dello stesso format. Protagonisti dell’evento, non pensiamo di sorprendere nessuno nel dirlo, saranno i giochi indie in arrivo sulla console Nintendo.

Sintonizzati alle ore 19:00 di domani, 10/12, per una nuova presentazione #IndieWorld con circa 20 minuti di informazioni sui giochi indie in arrivo su #NintendoSwitch! 🎥 Seguila qui domani: https://t.co/Vqf9RotdeF pic.twitter.com/fZRHqny2p6 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) December 9, 2019

Attualmente non ci sono informazioni specifiche sugli annunci; se questo show sarà gestito al pari dei precedenti, dobbiamo aspettarci moltissimi annuncio per titoli a breve e lungo termine, tra giochi mai annunciati e tutta una serie di porting di titoli già rilasciati su altre piattaforme.

Sarà possibile seguire l’evento sia tramite il sito ufficiale di Nintendo, a questo indirizzo, sia tramite il canale YouTube. Diteci, cosa sperate di vedere? Se potessimo esprimere un desiderio, punteremmo su Silksong, il nuovo gioco dall’universo di Hollow Knight.