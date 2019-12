Nintendo Indie World: tutti gli annunci per Switch di dicembre 2019

Quest’oggi è andato in onda lo State of Play di dicembre 2019 di Sony PlayStation. L’evento ci ha permesso di scoprire nuove informazioni su alcuni dei giochi più interessanti in arrivo; parliamo di opere come Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 Remake, Babylon’s Fall e vari altri titoli. Poco fa, però, è andato in onda anche il Nintendo Indie World: di certo non una presentazione d’impatto al pari degli annunci suddetti, ma comunque un evento molto interessante. Ecco tutti i dettagli ufficiali sugli annunci fatti durante la presentazione.

Il primo gioco presentato è stato Sports Story un’avventura zelda-like legata, come è facile capire dal nome, a vari sport che, a quanto pare, saranno mescolati tra loro (fare goal in una porta di calcio con una pallina da golf colpita da una mazza da baseball in un capo da tennis ci pare un buon modo per “mescolare” gli sport). È in arrivo a metà 2020 come esclusiva Switch.

Anche Street of Rage 4 è stato annuciato e arriverà nella prima metà 2020: non crediamo serva presentarlo, ma ovviamente si tratta di un picchiaduro a scorrimento orizzontale dallo stile cartoon. Gleamlight, invece, è un platform action 2D senza alcuna interfaccia grafica: il gioco ci permetterà di capire cosa succede senza alcuna scritta sulla schermo. Disponibile all’inizio del 2020.

Bake ‘n Switch è un gioco coop party brawler game a tema culinario: la cooperativa sarà fondamentale e si dovrà sconfiggere nemici sempre più fonti all’interno di vari livelli. Supermash è un “gioco che crea giochi”, si tratta di una sorta di rogue-like che mescola generi e stili grafici e crea un gioco diverso ogni volta: il giocatore può scegliere due generi e unirli, Supermash si occuperà di realizzare quanto serve. Ci saranno sia giochi bidimensionali che tridimensionali. Arriva a maggio 2020.

Abbiamo poi The Talos Principle Definitive Edition, che arriva su Nintendo Switch: l’amatissimo puzzle game a tema fantascientifico includerà ovviamente anche l’espansione Road to Gehenna. È disponibile da oggi. Sail Forth è un gioco a base navigazione creato proceduralmente dallo stile cel-shading cartoon: ci permetterà di esplorare, potenziare la nostra nave e combattere contro pirati; in arrivo nel 2020.

Dauntless, il gioco di caccia in stile Monster Hunter, arrivA su Nintendo Switch con contenuti speciali. Disponibile da oggi in formato free to play. Murder by numbers è un’avventura grafica investigativa nella quale saremo aiutati da un buffo robot: dovremo indagare su un omicidio e risolvere puzzle; arriva nel 2020 come esclusiva temporale. Inoltre, Oddworld: Stranger’s Wrath HD arriva su Nintendo Switch a gennaio 2020.

Passiamo poi a SkateBIRD che, come potete capire, è un gioco di skateboard nel quale siamo un uccellino (con tanto di vestiti e accessori), disponibile a fine 2020. Liberated è un’avventura narrativa in ambientazione futuristica e distopica con uno stile grafico da graphic novel. È un’esclusiva temporale in arrivo nel 2020.

Boyfriend Dungeon è un mix tra un dungeon crawler con visuale isometrica e dating simulator. In arrivo nel 2020. Dreamscaper è un dungeon crawler con puzzle e una importante vena narrativa, in arrivo a inizio 2020 come esclusiva temporale. The Survivalists è un mix di crafting, costruzione, sopravvivenza in un mondo sandbox con supporto alla cooperativa (sia locale che online), su un’isola creata proceduralmente, in arrivo nel 2020. Axion Verge 2 è stato annunciato ufficialmente dallo sviluppatore in conclusione del Nintendo Indie World, in arrivo nell’autunno 2020.

Potete vedere tutti i trailer nel video qui sotto.