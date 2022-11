Nella serata di ieri abbiamo potuto mettere gli occhi su tutta una serie di annunci di giochi indie in arrivo prossimamente su Nintendo Switch. La console ibrida della grande N è una vera e propria indie machine, ed è perfetta per giocare a questo genere di esperienze videoludiche sia tra le quattro mura di casa che on the road. Il presente di Switch è molto positivo anche per questo genere di titoli, ma come sarà il futuro della compagnia nipponica? A darci un piccolo accenno è stato proprio Shigeru Miyamoto.

La leggenda del game design ha preso recentemente la parola durante una sessione di domande e risposte avvenuta nel corso dell’ultima pubblicazione dei risultati finanziari di Nintendo. Miyamoto, nello specifico, ha risposto a una domanda che va a porre l’attenzione anche su quello che sarà il prossimo hardware della compagnia, svelando che mai come in questa epoca videoludica è così facile lavorare con la retrocompatibilità.

“In passato abbiamo proposto un servizio noto come ‘Virtual Console’ che consentiva agli utenti di giocare a vecchi videogiochi su nuove console dall’hardware più recente. Recentemente, tuttavia, lo sviluppo videoludico è diventato sempre più standardizzato e ora disponiamo di un ambiente che consente ai giocatori di godersi anche i vecchi videogiochi su console più recenti, ed è più facile che mai”, ha dichiarato Miyamoto.

Il papà di Super Mario e The Legend of Zelda (potete acquistare Breath of the Wild su Amazon) non ha mai citato espressamente nulla di concreto riguardo a una possibile nuova console Nintendo, ma ha voluto concludere il suo discorso sottolineando che la forza del colosso di Kyoto sta nella creazione di nuove esperienze videoludiche, quindi, quando in futuro verrà lanciato un nuovo hardware, il focus della compagnia sarà quello di mostrare giochi unici che non potrebbero essere creati sull’hardware precedente.