Nintendo: niente Nintendo 64 Classic Mini a breve

Nintendo ha dichiarato recentemente che non è attualmente prevista l'uscita di una console in versione Classic Mini a breve.

Nel corso di questi ultimi anni abbiamo assistito al rilancio prepotente del mondo del retrogaming all’interno dell’industria videoludica: ad aprire le danze è stata in particolare Nintendo, che ha lanciato nel corso di questi anni le edizioni Classic Mini del Nintendo Entertainment System e, in un secondo momento, del Super Nintendo Entertainment System.

A queste si sono aggunte poi la PlayStation Classic da parte di Sony, il Commodore 64 Mini e il SEGA Mega Drive Mini. Tutte queste edizioni “tascabili” presentano al loro interno un catalogo di giochi avviabili istantaneamente, selezionati in maniera accurata dalla loro ampia lineup.

Come naturale conseguenza quindi, i giocatori si aspettavano da mesi l’annuncio di una versione Classic Mini anche per il Nintendo 64, ovvero il successore diretto dello SNES. Questo è purtroppo stato smentito nelle ultime ore dal nuovo presidente della divisione americana della compagnia, Doug Bowser, il quale ha dichiarato nel corso di un’intervista al portale The Verge che attualmente non sono previste console Classic Mini per un’uscita a breve termine.

Il focus della compagnia di Kyoto è infatti incentrato su Switch e la sua recentissima edizione Lite, che offrono nel loro catalogo di Switch Online numerosi titoli retrogaming per NES e SNES, grazie all’abbonamento mensile o eventualmente annuale. E voi, fate attivamente uso del programma Switch Online? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!