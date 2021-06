Nintendo: nonna gioca a Wii Fit da 13 anni

Un’anziana signora ha registrato un record pazzesco: di fatto, è riuscita a totalizzare ben 4.784 giorni con Wii Fit, l’exergaming fitness uscito il 25 aprile del 2008 per Nintendo Wii. Ben 13 anni di allenamento continuo con il titolo, ad un’età avanzata; insomma, non è da tutti. A condividere il record è stato il nipote George Perkins, founder del publisher inglese Super Rare Games, entusiasta del risultato raggiunto da sua nonna.

“Volevo solo aggiornare le persone che la stavano seguendo: la mia nonna ha continuato a giocare per tutta la pandemia. Ora è al suo 4784esimo giorno“, ha twittato il giovane founder di Super Rare. Basti pensare che nel 2019, due anni prima, la donna aveva raggiunto il punteggio di 3.949 giorni di gioco. Durante la pandemia ha, quindi, intensificato la sua attività, registrando l’incredibile record soprariportato. Perkins ha sempre aggiornato i followers interessati: adesso si augurano che la sua nonna raggiunga i 5.000 giorni su Wii Fit.

Parlando di Nintendo, invece, con l’E3 2021 ormai alle porte, le aspettative per il Direct del colosso di Kyoyo sono davvero alte. I riflettori dei fan puntano, soprattutto, sul sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, sperando di poterlo giocare entro la fine del 2021. Ma le IP della casa nipponica sono davvero tante: pertanto, abbiamo deciso di stilare un articolo dedicato all’imminente conferenza. Potrete leggerlo cliccando qui. Per conoscere date ed ore delle conferenze, consultate questo articolo, nonché la nostra pagina speciale per non perdervi alcun dettaglio.

Just wanted to update people that were following this – my Nan has continued to play throughout the pandemic. She’s now on her 4784th day! Go her! https://t.co/5FpyYsfmDK pic.twitter.com/WlsDXZoRXW — George Perkins (@SuperRareGeorge) June 8, 2021

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti. Nel frattempo, vi invitiamo a dare anche uno sguardo alla nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart, l’imminente esclusiva PS5, cliccando qui.