Nintendo si prepara a lanciare Switch 2, licenzia consulenti a cui aveva offerto un contratto

Negli ultimi tempi, l'industria dei videogiochi ha vissuto un periodo di profonde trasformazioni, con aziende di grandi dimensioni (come Microsoft e Sony) che si adattano per seguire quelle che sono le esigenze del mercato. Ciò ha portato a numerosi licenziamenti e studi chiusi. Recentemente, è emerso un nuovo report che rivela ulteriori cambiamenti, questa volta con Nintendo of America al centro dell'attenzione.

Secondo quanto riportato da Kotaku, Nintendo of America sta attualmente procedendo a una ristrutturazione del suo dipartimento di testing, coinvolgendo i collaboratori che si occupano della verifica dei nuovi giochi e hardware in arrivo. Questa decisione ha portato a un periodo di incertezza per i dipendenti coinvolti, con segnalazioni di un numero non specificato di licenziamenti.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce di Nintendo of America a Kotaku, questa ristrutturazione è finalizzata a una maggiore integrazione globale negli sforzi di sviluppo dei giochi e a un migliore allineamento con le procedure di testing interregionali. Inoltre, si prevede la creazione di un importante numero di nuove posizioni a tempo pieno, anche se ciò comporterà la conclusione di alcune assegnazioni per i collaboratori esterni attuali.

L'annuncio di questa ristrutturazione giunge in un momento cruciale per Nintendo, con la prossima release della tanto attesa Switch 2, prevista per il 2025. Mentre siamo tutti ansiosi di vedere cosa riserverà il futuro della console, l'azienda sta chiaramente lavorando per prepararsi al meglio per questo lancio epocale.

Questa decisione ha portato a un periodo di incertezza per i dipendenti coinvolti

A ogni modo, nemmeno la tanto amata Nintendo sembra essere al sicuro da "licenziamenti", nonostante i suoi risultati finanziari siano straordinari. Segnale importante che sottolinea quanto il mercato sia in condizioni davvero tremende.