Il calendario dei giochi Nintendo Switch 2 si arricchisce di un nuovo tassello importante: Yoshi and the Mysterious Book ha finalmente una data di uscita ufficiale, fissata per giovedì 21 maggio. L'annuncio è arrivato attraverso un video di presentazione pubblicato in occasione del Mario Day, la ricorrenza del 10 marzo dedicata all'idraulico più famoso del mondo videoludico, e getta nuova luce su uno dei titoli platform più attesi per la nuova console ibrida di Nintendo. Il gioco si inserisce nella consolidata tradizione dei titoli con Yoshi protagonista, una serie che ha sempre saputo coniugare accessibilità e creatività gameplay fin dai tempi di Yoshi's Island su Super Nintendo.

Il cuore dell'esperienza ruota attorno a un libro parlante di nome Mister Encyclopedia, noto nelle comunicazioni ufficiali giapponesi come "Mr. E", che precipita dal cielo sull'isola di Yoshi in circostanze misteriose. Il concept ricorda per certi versi la struttura esplorativa di titoli come New Pokémon Snap, dove l'osservazione e la catalogazione delle creature costituiscono il motore narrativo principale: i giocatori potranno scoprire, battezzare e registrare gli esseri che abitano le pagine del libro, avanzando così nella storia.

Le meccaniche di gameplay confermano il classico approccio multifunzionale del personaggio verde più amato di Nintendo: Yoshi potrà mangiare le creature, saltarci sopra oppure portarle in groppa, con ciascuna interazione che rivelerà caratteristiche specifiche degli abitanti del libro. Alcune creature faranno sbocciare fiori, altre produrranno bolle, in un sistema dove ogni scoperta apre nuove possibilità esplorative e sblocca ulteriori segreti nelle pagine di Mr. E.

Ogni nuova scoperta apre nuove strade di esplorazione, e ancora più scoperte: un loop di gameplay pensato per stimolare la curiosità dei giocatori di tutte le età.

L'uscita di Yoshi and the Mysterious Book lascia ancora senza una finestra temporale precisa tre degli altri titoli first-party Nintendo confermati per il 2026: Rhythm Heaven Groove, Fire Emblem: Fortune's Weave e Pokémon Champions rimangono per ora privi di una data di lancio definitiva, un elemento che tiene alta l'attenzione della community verso i prossimi Nintendo Direct.

Nel frattempo, il palinsesto Switch 2 dei prossimi mesi è già fitto di appuntamenti: Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park arriverà il 26 marzo, seguito da Tomodachi Life: Living the Dream il 16 aprile, prima che Yoshi chiuda il trittico primaverile a maggio. Un trimestre di lancio che Nintendo sembra aver costruito con attenzione per coprire fasce d'utenza differenti, dai fan della serie Mario ai giocatori di lifestyle game fino agli appassionati di platform.