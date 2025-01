Nintendo Switch 2, ecco quando si potrà provare (anche in Italia)

Nintendo ha annunciato un tour promozionale per far provare la nuova console Switch 2 in diverse città del mondo tra aprile e giugno 2025. In Italia sarà possibile testare la console dal 25 al 27 aprile a Milano, in una location ancora da definire.

Il tour, denominato "Nintendo Switch 2 Experience", toccherà le principali metropoli di Europa, Nord America, Oceania e Asia. Oltre a Milano, le tappe europee includeranno Parigi, Londra, Berlino, Madrid e Amsterdam. Negli Stati Uniti la console sarà presentata a New York, Los Angeles, Dallas e Toronto, mentre in Asia farà tappa a Tokyo, Seul e probabilmente Hong Kong e Taipei.

Sebbene la data di lancio ufficiale non sia ancora stata annunciata, il calendario del tour promozionale suggerisce che la console potrebbe essere disponibile a giugno 2025. Gli esperti prevedono che maggiori dettagli, inclusa la data di uscita, saranno rivelati durante il Nintendo Direct del 2 aprile.

Questa iniziativa permetterà agli appassionati di provare in anteprima le nuove funzionalità e i giochi della console ibrida di nuova generazione, generando attesa e interesse intorno al lancio di Nintendo Switch 2.

Tutto questo potrebbe anche confermare un'uscita a stretto giro rispetto alla presentazione, magari tra maggio e giugno come è sempre stato vociferato nel corso dei mesi precedenti. Ovviamente vi terremo informati in caso di ulteriori novità.