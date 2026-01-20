Il panorama dei prezzi delle console next-gen potrebbe subire un ulteriore scossone nei prossimi mesi, con Nintendo Switch 2 nel mirino degli analisti come prossimo hardware destinato a rincarare. Secondo le previsioni pubblicate da Niko Partners, società specializzata in analisi di mercato videoludico, la Grande N potrebbe seguire l'esempio di Sony e Microsoft implementando un aumento di prezzo globale entro la fine del 2026, nonostante il lancio della console sia avvenuto soltanto pochi mesi fa.

L'incremento dei costi di produzione rappresenta il principale fattore scatenante di questa possibile strategia. Niko Partners evidenzia come i dazi doganali applicati ai componenti provenienti da Cina, Giappone e Vietnam, unite all'esplosione della domanda di RAM e storage dovuta all'espansione dei data center per intelligenza artificiale, stiano esercitando pressioni insostenibili sulle marginalità. La corsa all'AI ha infatti creato una competizione feroce sui componenti di memoria, facendo lievitare i prezzi proprio nel momento in cui Switch 2 necessita di quantitativi massicci per supportare le sue funzionalità potenziate rispetto al modello precedente.

Interessante la strategia ipotizzata dalla società di ricerca: piuttosto che ritoccare semplicemente il listino, Nintendo potrebbe optare per l'eliminazione del modello base da 469,99€, sostituendolo con bundle a 509,99€ o superiori. Una tattica già vista in passato nel settore console, che permetterebbe di mascherare l'aumento effettivo offrendo contenuti aggiuntivi o accessori inclusi, rendendo il rincaro più digeribile per i consumatori.

L'attuale mercato della memoria è estremamente volatile e richiede un monitoraggio costante, senza impatti immediati ma con implicazioni future significative

Le dichiarazioni del presidente Nintendo Shuntaro Furukawa al quotidiano Kyoto Shimbun confermano la delicatezza della situazione. Il dirigente ha ammesso che la compagnia sta monitorando attentamente i margini di profitto di Switch 2, riconoscendo come la volatilità del mercato delle memorie rappresenti una variabile critica. Pur rifiutandosi di commentare scenari ipotetici su futuri ritocchi di prezzo, Furukawa ha evidenziato come l'approvvigionamento dei componenti sia pianificato secondo strategie di medio-lungo periodo, lasciando intendere che eventuali aggiustamenti potrebbero non essere immediati ma nemmeno esclusi.

PlayStation 5 e Xbox Series X hanno già sperimentato rincari significativi nel corso del 2025, rendendo Switch 2 apparentemente più competitiva al lancio. Tuttavia, se le previsioni di Niko Partners si concretizzeranno, il vantaggio di posizionamento potrebbe rivelarsi temporaneo. La finestra temporale rimane incerta, ma l'analisi di Niko Partners colloca l'eventuale aumento entro il 2026.