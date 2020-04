Nintendo Switch: attacco hacker in corso? Diverse segnalazioni lo suggeriscono

Nel corso delle scorse c’è stato un picco di segnalazioni da parte degli utenti di Nintendo Switch riguardo a dei sospetti accessi non autorizzati sui prpri account Nintendo Network. È praticamente da questa mattina che i social brulicano di giocatori che creano post per discutere di ciò che sta succedendo. Mentre non è ancora del tutto chiaro cosa sta accadendo, il grosso della discussione a riguardo sta prendendo vita su Resetera e su Twitter.

La grande maggioranza di queste segnalazioni parlano di strani accessi avvenuti in più nazioni del mondo e tramite sistemi operativi mai utilizzati dagli stessi utenti. Stando alla dichiarazione di uno di questi utenti pubblicata su Resetera, è stato chiarito che anche una volta cambiata la password, dopo diversi minuti è stato segnalato un nuovo accesso sconosciuto da un altra nazione, costringendolo infine a cambiare nuovamente password e ad aggiungere la verifica a due passaggi.

I suspect Nintendo may have had a major security breach. My account was accessed numerous times overnight.

My password is a unique string and my PC is definitely clean (not that I ever login via it).

Lots of similar reports on Reddit/twitter.

Unlink PayPal & enable 2FA folks!

— Pixelpar (@pixelpar) April 19, 2020