Nintendo Switch: con Laboratorio di Videogiochi tutti diventeremo sviluppatori

La creatività di Nintendo non si ferma mai, con la compagnia giapponese che negli anni recenti ha sperimentato con idee parecchio fuori dal comune. Basti pensare a Nintendo Switch, la console ibrida che unisce una piattaforma dedicata al gaming da casa ad una tradizionale console portatile. Dopo Switch l’esperimento più incredibile è stato sicuramente Nintendo Labo, che ha permesso a tantissimi giovani appassionati di giocare letteralmente con dei pezzi di cartone in molteplici modi.

La prossima idea geniale di Nintendo è stata annunciata qualche istante fa, con la grande N di Kyoto che ha tirato fuori dal cilindro Laboratorio di Videogiochi. Questo software permetterà a chiunque di sviluppare in modo giocoso il proprio videogioco, un po’ come anche i ragazzi di Media Molecule hanno fatto con le realizzazione del proprio Dreams. Questo nuovo titolo per Nintendo Switch, però, ha tutto un suo mondo da scoprire e i suoi simpatici personaggi da imparare a conoscere.

I Nodon, infatti, si presentano fin da subito come dei personaggini ognuno con una sua personalità unica e un ruolo ben preciso all’interno del gioco. Che si tratti di far saltare un personaggio premendo un pulsante, di creare l’atmosfera giusta con un bel motivo orecchiabile o di impostare al massimo la gravità, chiunque si approcci a Laboratorio di Videogiochi potrà sempre fare affidamento su un Nodon per sviluppare e dare vita al proprio videogioco.

Laboratorio di Videogiochi uscirà il prossimo 11 giugno su Nintendo Switch, e permetterà agli appassionati di scoprire le basi della programmazione passo dopo passo in modo divertente e intuitivo. Una volta imparate le basi, infine, si potrà cominciare a sviluppare i propri giochi e condividerli con il mondo intero.