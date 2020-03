Nintendo Switch, svelate le dimensioni di Afterparty e altri titoli

Anche questa settimana i vari eShop regionali di Nintendo Switch hanno svelato con largo anticipo le dimensioni di numerosi titoli in arrivo prossimamente sulla piattaforma, permettendoci come sempre di fare anzitempo spazio al suo interno. Come ben saprete, del resto, l’archiviazione della piccola ibrida di casa Nintendo è sempre stata fin dal lancio uno dei principali difetti della console.

Tra i titoli la cui dimensione è stata svelata questa settimana possiamo trovare qualcosa di veramente interessante, come Afterparty, intrigante avventura narrativa di Night School Studio che richiederà 3.1 GB di spazio disponibile, e Samurai Jack: Battle Through Time, recentemente annunciato titolo basato sul celebre cartone animato che richiede invece 3.8 GB. A fare la parte del leone è, in ogni caso, Lost Horizon, con i suoi ben 6.8 GB richiesti.

Ecco quindi la lista completa, ordinata rigorosamente per dimensione:

Lost Horizon (6.8GB)

(6.8GB) Samurai Jack: Battle Through Time (3.8GB)

(3.8GB) Afterparty (3.1GB)

(3.1GB) Rack N Ruin (1.9GB)

(1.9GB) Alder’s Blood (1.5GB)

(1.5GB) Billion Road (1.0GB)

(1.0GB) Wunderling (563MB)

(563MB) I am Ball (536MB)

(536MB) Dream Gallery (514MB)

(514MB) The Story Goes On (328MB)

(328MB) Mystic Vale (291MB)

(291MB) A Street Cat’s Tale (220MB)

(220MB) Inbento (193MB)

(193MB) Kairobotica (190MB)

(190MB) Unlock the King (174MB)

(174MB) Brotherhood United (99.0MB)

Come sempre vi ricordiamo che tali informazioni provengono direttamente dai vari eShop regionali di Nintendo Switch e, di conseguenza, possono essere considerate come decisamente affidabili e veritiere.

Che ne pensate di questa notizia, in questa lunga lista avete adocchiato qualche prodotto di vostro interesse o nessuno di questi titoli è riuscito ad attirare la vostra attenzione? Acquisterete Afterparty o Samurai Jack: Battle Through Time? Fateci sapere che ne pensate a riguardo come al solito direttamente nei commenti sotto questa notizia.