Nintendo Switch: nuovi annunci e un’imminente direct?

Da un po’ di tempo oramai, circolano su internet alcune voci circa una possibile Nintendo Direct che avrà luogo alla fine di questo mese, precisamente il 20 luglio. La notizia è partita da un insider, noto come Kelios su ResetEra. In precedenza, quest’ultimo aveva già fatto trapelare orari precisi relativi a Nintendo Direct passati – incluso il mini, che si è svolto all’inizio di quest’anno a marzo. La notizia è elettrizzante, perché sappiamo che “Direct” è sinonimo di “nuovi annunci per Nintendo Switch”.

Ma ad alimentare questa voce è uno scatto segreto e che non era certo destinato al pubblico, in grado di rivelare la presenza di quattro SKU per Switch sul database interno di GameStop. Per intenderci, nel listino di GameStop sono stati inseriti dei giochi per Nintendo Switch, che però sono privi di nome. Ovviamente, questi giochi non sono stati annunciati, ma è curioso che ognuno di loro abbia una data di uscita provvisoria e un relativo prezzo – ovvero il 31 dicembre 2020, con un costo di 59,99$ ciascuno.

Su Nintendo of America – che si occupa della manutenzione dei suoi servizi e di integrazione al dettaglio – è stata pubblicata un’immagine di GameStop, in cui si segnala un evento previsto per il 14 luglio. Ovviamente, non abbiamo alcuna conferma ufficiale, tuttavia, proprio in quella data, i negozi GameStop non saranno in grado di vendere codici digitali per i giochi e questa sembra essere a tutti gli effetti una strana coincidenza.

In attesa di ricevere maggiori conferme, bisogna considerare che anticipazioni e indiscrezioni del genere si sono già verificate in passato, concludendosi di fatto in un vero e proprio Nintendo Direct. Inoltre, un Direct per il mese di luglio non sarebbe nemmeno poi così assurdo, considerando che i fan della grande N sono desiderosi di novità e non attendono altro che nuovi titoli – specialmente in vista delle console next-gen che affiancheranno Nintendo Switch. Assisteremo ad importanti rivelazioni dopo l’uscita dell’imminente Paper Mario?