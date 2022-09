Dopo l’annuncio di ieri pomeriggio, eccoci pronti a godere di un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto. La nuova generazione con protagoniste le creature collezionabili di Game Freak arriverà il prossimo novembre e sembra che mai come prima d’ora l’avventura che attende gli allenatori sembra essere così ampia e sconfinata. Proprio l’ultimo trailer ha confermato questa impressione, con una serie di novità che sono state mostrate in modo più chiaro e dettagliato.

Il nuovo filmato è stato pubblicato giusto qualche istante fa sui canali YouTube ufficiali di The Pokémon Company, e ci mostra fin da subito quello che sarà il nuovo team malvagio presente in Pokémon Scarlatto e Violetto. Come da tradizione, questo team, chiamato Star in questa iterazione, sarà molto chiassoso e fuori dagli schemi rispetto agli abitanti più tradizionali della nuova regione di Paldea. In tutto ciò, sfidare il Team Star consisterà in una serie di combattimenti e boss fight molto particolari.

Oltre al team malvagio, il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto ci mostra nuovi dettagli su un’altra route che sarà possibile intraprendere nei giochi. Mentre accompagneremo Pepe alla ricerca di diversi ingredienti speciali e leggende, potremmo incrociare la nostra strada con dei Pokémon definiti Dominanti. Si tratta di creature molto grandi che metteranno a dura prova gli allenatori che solcano la regione di Paldea.

L’ultima parte del trailer si concentra maggiormente sulla nuova Lega Pokémon e su alcuni dei capipalestra che gli allenatori dovranno affrontare. Oltre ai classici combattimenti, notiamo nel filmato come ogni palestra richiederà ai giocatori di portare a termine anche alcuni compiti specifici. Per esempio nel trailer vediamo l’allenatore girare per una cittadina per recuperare tutti i Sunflora sparsi in giro. Non mancano, inoltre, una serie di nuovi Pokémon e uno scorcio su alcune nuove ambientazioni. Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto uscirà il prossimo 18 novembre 2022, ovviamente solo su Nintendo Switch.