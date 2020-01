Nintendo Switch: altri giochi Wii U in arrivo? Ecco cosa ne pensa una insider

Sicuramente l’attuale generazione è stata una delle più “curiose” per quanto riguarda Nintendo. La casa di Kyoto è riuscita in pochi anni a dare vita a due console, fallendo con la prima ma ritrovando un grosso successo con la seconda. Probabilmente senza il flop gigantesco di Wii U, Nintendo Switch non avrebbe mai ritrovato tutta la fama ricevuta in quest’ultimi anni. Va detto però che Wii U, per quanto fosse “fallimentare” a livello di vendite, è riuscita comunque a sfornare molte perle (in parte dimenticate).

Proprio per questo motivo la casa di Kyoto, lungo questi anni, ha provato a “riproporre” svariate opere della loro sfortunata console. Nintendo Switch infatti si è vista “invadere” da svariati port lungo questi anni. Opere come Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Hyrule Warriors ed anche il futuro Tokyo Mirage Sessions sono solo alcuni degli esempi che potremmo fare. Secondo una nota insider, questa corrente di porting non sembra essere ancora giunta alla fine.

Emily Rogers avrebbe fatto notare al pubblico che Nintendo sarebbe intenzionata di rilasciare altri 2 port durante l’anno in corso. Viste tutte le varie release, ormai i titoli disponibili per un porting risultano sempre di meno. Tra gli “avanzi” rimangono titoli come Super Mario 3D World, le due remastered di Legend of Zelda (Wind Waker e Twilight Princess), Wonderful 101, Star Fox Zero, Xenoblade Chronicles X ed Pikmin 3.

Le parole di Emily Rogers però non sono da prendere come certezza assoluta. Infatti Nintendo non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo di futuri porting da Wii U su Nintendo Switch. Sicuramente a moltissimi fan farebbe più che piacere riscoprire (o giocare per la prima volta) alcune delle perle ludiche elencate sopra. Fateci sapere cosa ne pensate voi di tutto questo, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!