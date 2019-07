Nintendo Switch Mini: appare la foto di una cover della nuova console

Nintendo Switch Mini sarà presto realtà? Non lo sappiamo, ma sono apparse delle nuove immagini di una cover per la presunta nuova console.

Nintendo negli ultimi anni ha mantenuto una linea produttiva molto precisa con le sue console portatili: il modello di partenza è, per l’appunto, solo una partenza e di periodo in periodo ha proposto versioni alternative per dimensioni o capacità hardware leggermente migliorante. Il DS e il 3DS ne sono una prova evidente. Nintendo Switch è (anche) una console portatile e quindi questo approccio avrebbe un senso, sopratutto se finalizzato a rendere ancora più portatile.

I rumor su una versione Mini di Nintendo Switch si susseguono da tempo, ma di recente sono diventati sempre più insistenti. Ora, tramite le pagine di Winfuture.de, che afferma di averle ricevute da una fonte attendibile, emergono delle immagini di una cover prottetiva in silicone prodotta da Bigeben, nota società produttrice di giochi e accessori. Sulla scatola è possibile leggere “Mini Switch 2”. Inoltre, è stata pubblicata un’immagine di un render 3D della console con la cover.

Ovviamente non possiamo in alcun modo verificare la veridicità della fonte e delle immagini, quindi attualmente dobbiamo classificare il tutto come un semplice rumor. Questi ultimi, però, stanno continuando a sommarsi. Di recente, inoltre, durante un meeting con gli investitori, i vertici di Nintendo non hanno smentito di essere al lavoro su nuovi modelli di Nintendo Switch.

Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali: forse nei prossimi mesi potremo scoprire la verità. Nel frattempo diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un modello più piccolo e più portatile di Nintendo Switch? Oppure per voi è prima di tutto una console da casa?