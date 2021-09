Nintendo Switch: non solo N64 e Mega Drive, previsti anche giochi portatili

Nel corso dei prossimi mesi, il servizio online di Nintendo Switch si espanderà con una serie di giochi Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. L’annuncio è stato diramato nel corso del Direct di settimana scorsa ed è stato accolto in maniera favorevole dalla community amante dei retrogame. Nonostante ciò, secondo Eurogamer.net, il servizio sarà comunque espanso con l’arrivo di ulteriori titoli di una console che negli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 segnò radicalmente il nostro modo di giocare fuori casa.

Stiamo parlando, come avete potuto intuire dal titolo, del Game Boy. Il fortunato marchio della casa di Kyoto è infatti sopravvissuto per ben quattro generazione dal primo modello del 1989, riuscendo ad introdurre ben tre diversi hardware più innumerevoli revisioni prima di essere mandato in pensione da quel DS che macinava numeri di vendite da capogiro. Stando alle parole di Tom Phillips, news editor di Eurogamer, Nintendo Switch Online dovrebbe ricevere proprio i giochi di quel fortunato periodo.

Tom Phillips aveva predetto (rilanciando anche il rumor di altri insider della scena) proprio l’arrivo dei giochi Nintendo 64 su Nintendo Switch. Sarebbe dunque solo questione di tempo prima di poter mettere le mani su altri titoli, questa volta appartenenti ad un’altra tipologia di piattaforma, ovvero portatile. Come di consueto in questi casi, Phillips ha però spiegato che non sa ancora se l’aggiunta di questi nuovi titoli del Game Boy possa portare ad un eventuale aumento di prezzo, come accadrà per poter accedere alla libreria delle due nuove console annunciate la settimana scorsa.

Fwiw, N64 and Mega Drive were the two NSO platforms I'd heard about alongside Game Boy/Color. I'd imagine N64/Mega Drive are being rolled out first as they're more enticing things to prompt people to upgrade — Tom Phillips (@tomphillipsEG) September 23, 2021

Visti i ritmi di aggiunta, è molto probabile che i titoli Game Boy per Nintendo Switch non vedranno la luce nel breve periodo. Molto probabilmente il colosso giapponese vorrebbe diluire nel tempo l’espansione della libreria. Ancora incerto, inoltre, se verrà aggiunta l’intera linea oppure si procederà per differenziare i giochi tra Game Boy Color e il suo primo modello. Tanti dubbi aleggiano intorno al servizio online della piattaforma, dunque per ora prendete il tutto con le pinze: vi aggiorneremo se ci saranno ulteriori novità e dettagli in merito.