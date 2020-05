Nintendo Switch: indizi su nuovi giochi, in arrivo un Direct?

In attesa di sapere se ci sarà l’ormai classico Nintendo Direct del mese di giugno, sembra che sul web siano apparsi diversi indizi che fanno pensare all’arrivo di nuovi giochi per la console ibrida Nintendo Switch. Se ciò dovesse trovare conferma nei prossimi giorni, è molto probabile che questi titoli saranno presentati all’interno di un nuovo Direct, appuntamento comunicativo di Nintendo che comincia a mancare da fin troppo tempo.

L’indizio è stato scovato dall’utente di Twitter Nintend’Alerts, il quale ha trovato all’interno del listino di Amazon France una manciata di nuovi giochi in prossima uscita su Nintendo Switch non ancora annunciati. Si conosce poco o nulla di questi titoli ma, per il momento, sembrerebbe trattarsi di: tre giochi targati Bethesda di cui uno esclusivo per Switch, due titoli di Ubisoft nultipiattaforma, due di Warner di cui uno esclusivo, un multipiattaforma di Take-Two e due esclusive per la console ibrida targate Square-Enix.

Amazon a listé plusieurs jeux Nintendo Switch provenant de chez Square Enix, Capcom, Bethesda, Take 2, Ubisoft, Warner, sans qu'on sache encore de quoi il s'agit (des annonces qui auraient dû être faites pendant l'E3 ?)

Alors à vos pronostics ?

► https://t.co/GjDh6eOvWZ pic.twitter.com/f4h4HF4NcC — Nintend'Alerts (@nintendalerts) May 28, 2020

Sembra che le sorprese non sia finite qui, con Amazon France che mette nel listino anche quattro nuovi giochi di Nintendo. Ovviamente al momento non si conoscono maggiori dettagli su questi presunti titoli in arrivo su Nintendo Switch, e bisogno sottolineare come Amazon France proprio di recente non sia stata troppo affidabile dopo che l’arrivo su PC di Bloodborne, Persona 5 e Days Gone sono stati smentiti.

Per capire se questa volta ci sarà del fondo di verità in questi ultimi indizi, non ci resta che attendere qualche giorno. Di solito Nintendo tende ad annunciare un nuovo Direct quasi a ridosso dello svolgimento della trasmissione. Cosa ne pensate di questi ultimi rumor sui prossimo giochi in uscita per Nintendo Switch?