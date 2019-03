Nintendo Switch: altri rumor sui nuovi modelli

Nintendo Switch potrebbe ottenere ben due nuovi modelli fra pochi mesi: vediamo quali sono i più recenti rumor in merito.

Recentemente, come vi abbiamo riportato, il Wall Street Journal ha condiviso una serie di informazioni non ufficiali legate al possibile arrivo di ben due nuovi modelli di Nintendo Switch, pronti per essere lanciati fra pochi mesi. Un modello dovrebbe puntare a un prezzo budget, mentre il secondo proporrebbe una versione potenziata dell’attuale Switch.

Tramite i microfoni di Eurogamer, una fonte anonima legata a Nintendo avrebbe confermato questi rumor, dando anche qualche dettaglio aggiuntivo. Sembra che Nintendo voglia mantenere un approccio simile a quello della “famiglia 3DS”, catturando lo stesso pubblico.

L’opzione più economica, esattamente come il 2DS, servirebbe per puntare a un pubblico più giovane, sia tramite il prezzo che tramite un nuovo design più resistente e adatto ai bambini. Il taglio dei costi avverrebbe, semplicemente, con l’eliminazione di alcune funzioni come la vibrazione: non si sa se la fonte intenda una totale eliminazione della feature oppure solo del costoso HD Rumble. Inoltre, pare che questa versione sarebbe giocabile unicamente in modalità portatile.

Il modello potenziato, invece, non sarà ai livelli di PlayStation 4 Pro e Xbox One X, secondo quanto detto dalla fonte: era un’eventualità assolutamente non credibile, in ogni caso. Piuttosto, il divario sarà simile a quello tra il 3DS e il New 3DS. In questo caso la possibilità di collegarsi alla TV sarà mantenuta.

Non è una grande sorpresa che Nintendo voglia spostare la propria audience dall’ecosistema 3DS a Nintendo Switch, e che per farlo proponga una strategia già consolidata. Il futuro della console ibrida sembra più che positivo, con vari nuovi giochi in arrivo legati a saghe amate, come Animal Crossing, Pokémon Spada e Scudo, Luigi’s Mansion 3 e un remake come Zelda: Link’s Awakening.

Ovviamente questi sono tutti rumor: Nintendo ha affermato di non aver dichiarazioni in merito, quindi per scoprire se c’è del vero dovremo solo attendere. Diteci, vi interesserebbero dei nuovi modelli di Nintendo Switch?