Nintendo Switch OLED con Super Mario Bros Wonder e 12 mesi di NSO in SCONTO! IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di un bundle Nintendo Switch OLED che unisca convenienza e contenuti esclusivi, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su eBay. Grazie al codice sconto "PSPRGEN25", potete acquistare il bundle Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros. Wonder + 12 mesi di Nintendo Switch Online a soli 312,90€, con un ulteriore sconto di 15€ rispetto al prezzo già scontato di 327,90€. Un'occasione imperdibile per immergervi nel mondo di Nintendo con un pacchetto completo e conveniente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon "PSPRGEN25" per ottenere uno sconto aggiuntivo di 15€ durante il checkout

Bundle Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros. Wonder + 12 mesi NSO, chi dovrebbe acquistarlo?

Nintendo Switch OLED rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di gioco immersiva grazie al suo schermo OLED da 7 pollici, che offre colori vividi e un contrasto elevato. Questo modello include 64 GB di memoria interna, un ampio stand regolabile, una porta LAN cablata per connessioni più stabili e audio migliorato per un'esperienza sonora superiore.

La sua versatilità consente di giocare in diverse modalità. Con la modalità TV potete godere di un'esperienza in alta definizione sul grande schermo. In modalità da tavolo, lo stand integrato permette di condividere il divertimento con gli amici in qualsiasi momento. La modalità portatile, invece, consente di giocare ovunque, senza limiti e con la massima libertà.

Incluso nel bundle, Super Mario Bros. Wonder reinventa il classico platform 2D con elementi sorprendenti e imprevedibili. Grazie ai Fiori Meraviglia, ogni livello cambia radicalmente, offrendo sfide uniche e nuove trasformazioni per i personaggi giocabili, tra cui Mario, Luigi e Peach. Ogni partita riserva sorprese inaspettate, rendendo il gioco un'esperienza sempre diversa e coinvolgente.

L'abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online vi consente di sfidare amici e giocatori di tutto il mondo in titoli come Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 3. Inoltre, avrete accesso a un catalogo di giochi classici e funzionalità esclusive come i salvataggi in cloud. La possibilità di giocare online aggiunge un nuovo livello di sfida e divertimento alla vostra esperienza con Nintendo Switch.

Questo bundle su eBay offre un risparmio extra di 15€ grazie al codice "PSPRGEN25", rendendolo una delle migliori offerte del momento. Nintendo Switch OLED garantisce una qualità visiva eccezionale, mentre Super Mario Bros. Wonder aggiunge un tocco di magia e innovazione al classico platform. Con un anno intero di Nintendo Switch Online, avrete accesso a una vasta selezione di giochi e funzionalità avanzate.

Vedi offerta su eBay