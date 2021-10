Nintendo Switch OLED: la Dock supporta davvero il 4K? Nuove conferme

Nintendo Switch OLED è uscita solamente qualche giorno fa, ma già prima del lancio alcuni avevano scovato un’informazione ancora oggi misteriosa. A quanto pare la Dock Station del nuovo modello di Switch supporterebbe la risoluzione 4K, e a confermarlo arrivano nuovi indizi.

Questa volta è il creatore di contenuti conosciuto online come ‘KawlunDram’ a riaprire il caso Nintendo Switch OLED e 4K. Con una serie di post su Twitter, questo utente sottolinea come all’interno della Dock Station di Switch OLED sia presente un nuovo chip Realtek 4K UHD multimedia SoC.

Questo significa che, volendo, la Dock Station venduta insieme a Nintendo Switch OLED sarebbe pronta per supportare una risoluzione di 4K in futuro, magari attivando il tutto con un aggiornamento firmware.

Hi gamers. Nothing ever gets properly done on the internet so I decided to do some digging myself

The DP2HDMI chip on the Switch OLED dock is a RTD2172N KBDQH1 which seems to match what @SciresM datamined from the Switch OS back in January pic.twitter.com/6i2Z8zei0W

