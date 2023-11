Offerta TOP su Nintendo Switch OLED! Vostra a meno di 270€

Se non avete ancora avuto occasione di acquistare una bellissima Nintendo Switch o se, semplicemente, state già pensando ai regali di Natale, e volete piazzare sotto l'albero un qualcosa che sia davvero bellissimo, versatile e "sopredente", allora sarete felici si sapere che grazie a questo Black Friday 2023, è in sconto su Amazon la stupenda Switch OLED di Nintendo, per altro al prezzo più basso di sempre!

Su Amazon, infatti, la spettacolare console OLED di Nintendo è attualmente scontata a soli 269,84€, rispetto al prezzo originale di 349,99€, che corrisponde non solo ad uno sconto del 23% ma anche (e soprattutto), al prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto su Amazon!

Switch OLED, chi dovrebbe acquistarla?

Switch OLED è la console ideale per chiunque non abbia ancora acquistato una Nintendo Switch, e desidera finalmente colmare questo assurdo gap. "Assurdo" perché il parco titoli della console Nintendo, oggi come oggi, vanta dei giochi assolutamente imperdibili ed a cui, solo in questo 2023, si sono aggiunte due perle rare come The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom e Super Mario Bros. Wonder!

Detto questo, Switch OLED è anche, a nostro avviso, un regalo sensatissimo da mettere sotto l'albero di Natale e, per questo, suggeriremmo a chiunque sia alla ricerca di un regalo per adulti o bambini (Switch, del resto, non ha davvero età), di approfittarne subito, consci che per molti un acquisto natalizio così anticipato potrebbe sembrare strano. Fidatevi però di noi: acquistate ora e non ve ne pentirete, perché il prezzo proposto da Amazon è davvero imperdibile, anche a fronte delle più recenti tornate promozionali!

Ed infatti, analizzando il prezzo proposto, vi segnaliamo che gli attuali 269,84€ richiesti da Amazon corrispondono anche al prezzo più basso mai raggiunto da Switch OLED sullo store, e questo anche al netto del taglio assurdo che la console ricevette in alcuni giorni dello scorso mese di aprile quando, con la proposta a 287 euro circa, Switch OLED raggiunse il suo record su Amazon. Qui siamo di fronte ad un prezzo ancor più basso, almeno per ciò che concerne Amazon, e visto il che il Natale si avvicina, come già ribadito, pensiamo che questo sia davvero un momento "magico" per effettuare l'acquisto di un regalo non solo bellissimo, ma anche pesantemente scontato!

Caratterizzata da uno splendido schermo OLED, che vi permetterà di giocare con una risoluzione nettamente rispetto ai modelli base (Switch Lite compresa). Switch OLED è una console bellissima e, per questo, vi suggeriamo di approfittare di questo Black Friday 2023 per acquistarla subito a prezzo scontato, consultando ora la pagina Amazon dedicata allo sconto.

