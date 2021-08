Nintendo Switch Online: dopo NES e SNES arrivano i giochi di un’altra console?

Nintendo Switch Online è un abbonamento ai servizi online della console ibrida della casa di Kyoto che di solito offre anche parecchi vecchi titoli delle vecchie piattaforme che hanno fatto la storia dell’azienda. Al momento il catalogo ospita solo giochi NES e SNES, ma alcune voci vogliono che presto tutto venga aggiornato per ospitare anche i titoli del Game Boy.

A diffondere tali voci sarebbero state due diverse fonti: prima di tutto NateDrake, celebre insider che nel suo podcast Nate The Hate, avrebbe riferito che presto arriverà una selezione di titoli del Game Boy e del Game Boy Color all’interno del catalogo dei giochi gratuiti del Nintendo Switch Online. Una seconda voce viene dalla redazione di NintendoLife, celebre testata americana specializzata nel mondo Nintendo: secondo loro i giochi per Game Boy saranno disponibili “molto presto” per gli abbonati al servizio online, confermando la stessa indiscrezione di NateDrake.

Il Game Boy è la successiva riedizione aggiornata Game Boy Color sono state due console di immenso successo per la storia di Nintendo, trainate dalla portabilità della console, marchio tutt’oggi distintivo dell’azienda, e da titoli best seller come per esempio Pokémon. Al momento non conosciamo quali saranno i titoli che verranno resi disponibili nel catalogo del Nintendo Switch Online, ma se la voce si confermasse vera c’è da mettere in conto che bisognerà fare una selezione tra le migliaia di opere uscite sulle vecchie console.

Volendo fare qualche previsione, crediamo che tra i giochi in uscita sicuramente ci sarà qualche titolo che dovrà accompagnare le nuove uscite programmate da Nintendo legate a saghe storiche dell’azienda che hanno avuto vecchie glorie anche sui Game Boy: stiamo parlando di Wario, di Metroid, di Advance Wars e di Pokémon. Speriamo di averci visto giusto, mentre nel frattempo si avvicendano anche le voci sull’imminenza di una nuova Nintendo Direct a settembre.