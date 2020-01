Nintendo Switch Online: in arrivo le prove gratuite dei giochi completi?

Per quanto la console ibrida di Nintendo sembra riscuotere un successo non indifferente, la stessa cosa non si può affermare del servizio Online. Fin dal suo iniziale annuncio il Nintendo Switch Online non è stato ben accolto dalla comunità di giocatori. Anche a distanza di anni il colosso giapponese continua a faticare con questo prodotto, non riuscendo a offrire motivi validi ai propri abbonati per continuare a investire nell’abbonamento. Ma stando a delle recente notizie, le cose potrebbero cambiare nel futuro prossimo.

Come ben saprete ormai, il Nintendo Switch Online oltre a dare la possibilità ai vari abbonati di sfruttare i servizi online mette a disposizione anche due cataloghi di giochi retro (in particolar modo giochi NES e SNES). Secondo a quanto riportato da diverse fonti vicine alla casa di Kyoto, la grande N si sta preparando a offrire nuovi benefici ai propri abbonati. Grazie all’abbonamento NSO i giocatori potranno sfruttare in futuro le prove gratis di svariati giochi.

L’iniziativa è attualmente in fase di test sul territorio asiatico dove i giocatori nipponici potranno provare a breve Fire Emblem Warriors (per un periodo limitato che sarà disponibile dal 20 al 26 Gennaio). Per il momento Nintendo non sembra essere intenzionata di portare questa “feature” anche sul territorio europeo o americano. Ovviamente la cosa potrebbe cambiare in futuro se per caso questa caratteristica del servizio Nintendo Switch Online risulterà gradita dai fan.

Ci tocca quindi aspettare per vedere come andrà ad evolversi la situazione. Nel frattempo dovremmo accontentarci delle feature già presenti attraverso il Nintendo Switch Online. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!