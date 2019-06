Nintendo Switch Online: potrebbero arriva giochi SNES e di altre console

Nintendo Switch Online potrebbe accogliere nuovi giochi retro di altre console, oltre ai già presenti titoli NES: ecco i dettagli.

Se siete iscritti a Nintendo Switch Online, probabilmente non l’avete fatto solo per poter giocare ai giochi NES inclusi. Certo, sono interessanti e un gradito extra, ma mediamente non sono considerati un valido motivo per sottoscrivere l’abbonamento. Per mesi, si è speculato che Nintendo potesse dare accesso a giochi di altre console storiche, ma nulla era stato confermato. Ora abbiamo invece la prima dichiarazione ufficiale che ci fa sapere che, perlomeno, ci stanno pensando.

La notizia arriva da una sessione di Q&A tenuta con gli investitori di Nintendo: le informazioni emerse sono state trascritte da un utente Twitter (NStyle) e poi tradotte da un altro utente (Cheesemeister3k). Le domande sono state molte, ma la parte più interessante è proprio legata a Nintendo Switch Online.

La risposta ufficiale di Nintendo è stata che stanno pensando di espandere i giochi NES: non sono stati rivelati altri dettagli. Ora, supponendo che non vogliano semplicemente aggiungere altri titoli NES, pensiamo che fosse un modo non troppo diretto per dire che stanno valutando altre console. I dataminer hanno trovato dei riferimenti allo SNES all’interno di un’app per giochi NES su Switch, mesi fa, ma Nintendo non ha dichiarato nulla in merito.

Se il catalogo di giochi compresi nel servizio aumentasse e includesse varie altre console, potrebbe assumere una nuova forma e divenire molto più interessante. È strano che Nintendo, avendo a disposizione un catalogo di esclusive e titoli di qualità molto ampio non voglia sfruttarlo. Forse la casa di Kyoto vuole rilanciare Nintendo Switch Online in contemporanea all’arrivo di un nuovo modello di console? Oppure vuole creare abbonamenti diversi per contenuti diversi? Queste per ora sono solo speculazioni: voi cosa ne pensate?