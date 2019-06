Nintendo Switch Mini: altri indizi sull’esistenza della console?

Un noto rivenditore spagnolo ha messo a listino una serie di accessori per Nintendo Switch Mini, alimentando le voci sull'esistenza della console.

Dopo mesi e mesi di silenzio o quasi, negli ultimi giorni si stanno moltiplicando a dismisura le indiscrezioni che vorrebbero un restyling di Nintendo Switch pronto a sbarcare sul mercato. A quanto pare, infatti, un’ipotetica Nintendo Switch Mini è oramai dietro l’angolo.

Di tale nuova versione si sa ovviamente ancora poco, non essendo stata resa ufficiale, ma, sempre secondo le varie voci, si tratterà di una versione più piccola dell’originale, nonostante le stesse componentistiche hardware. Maggior punto di distacco dovrebbero invece essere i Joy-Con, che in Switch Mini non saranno staccabili. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze tali informazioni, essendo dei semplici rumor.

Ad alimentare ulteriormente le voci della possibile esistenza della console è stata questa volta un noto rivenditore spagnolo. La catena Game ha infatti messo a listino una lunga serie di accessori per Nintendo Switch Mini, prima di accorgersi dell’errore ed oscurare i prodotti in questione. Tra case, pellicole e skin il noto rivenditore aveva infatti svelato una lunga serie di oggetti.

Nessuna nuova indiscrezione invece per l’altra tanto possibile chiacchierata versione dell’ibrida di casa Nintendo. Di una ipotetica Switch Pro si sa infatti attualmente ancora meno di Switch Mini. Quale tra le due versioni, se confermate, vi ispira di più? La piccola Switch Mini o la versione più performante dell’originale?

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi Nintendo sta seriamente per lanciare un restyling di Switch? Se le voci si rivelassero vere sareste interessati ad un’ipotetica Nintendo Switch Mini? Fateci sapere le vostre personali opinioni a riguardo nei commenti.