Leggende Pokémon Arceus: annunciato l’open world feudale!

Qualche istante fa abbiamo avuto modo di dare un’occhiata ai prossimi progetti in cantiere targati Pokémon. Tramite un nuovo evento digitale, The Pokémon Company ci ha illustrato diverse novità che andranno a festeggiare il 25esimo anniversario del franchise di successo nato negli anni ’90. Oltre ai remake di Diamante e Perla, c’è stato un secondo grosso annuncio che ha preso alla sprovvista tutti gli appassionati di questa serie immortale: parliamo di Leggende Pokémon Arceus.

Con Leggende Pokémon Arceus trovano realtà tutti i desideri che i fan su aspettavano già dall’annuncio di Pokémon Spada e Scudo. Il nuovo gioco sviluppato da Game Freak poggia le basi sul passato della quarta generazione di Diamante e Perla, proponendo per la prima volta nella serie un mondo completamente open world. Lande da esplorare ricche di Pokémon, scalate, un nuovo stile di combattimenti e di catture, sono solo alcune novità che questo titolo andrà ad implementare.

Un’altra delle cose interessanti è l’ambientazione che propone Leggende Pokémon Arceus. Questa volta gli allenatori di tutto il mondo dovranno approcciarsi ad un mondo che poggia le sue radici nel passato del mondo Pokémon. Architettura e vestiario dei protagonisti che vediamo nel fantastico trailer d’annuncio combaciano con lo stile del Giappone feudale.

Non solo i tanto attesi remake dei titoli di quarta generazione, ma i fan delle creature collezionabili sono pronti ad immergersi nel passato di questo immenso universo con Pokémon….. il nuovo progetto targato Game Freak che arriverà su Nintendo Switch non prima del 2022. Cosa ne pensate di questo annuncio a sorpresa fatto durante il Pokémon Presents? Quale altro annuncio ha saputo colpirvi in modo particolare? Fatecelo sapere con un commento nella sezione sottostante.