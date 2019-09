Nintendo Switch: ecco Ring Fit Adventure, giocare e fare esercizio sono la stessa cosa

Ring Fit Adventure sarà presto disponibile: ecco un gioco che unisce esercizi e divertimento su Nintendo Switch. Vediamo insieme il trailer.

Nintendo ha sempre pensato le proprie console come a qualcosa di più di una “semplice” macchina da gioco da utilizzare da fermi e da seduti. Sopratutto in era Nintendo Wii, la casa di Kyoto ha sfruttato i controlli di movimento per creare esperienze che fossero a metà tra il gioco e lo sport/allenamento. Ora, con Nintendo Switch, propone qualcosa di nuovo: Ring Fit Adventure.

Si tratta di un’avventura, come già ci fa intuire il nome, nella quale dovremo completare percorsi chiusi e sconfiggere mostriciattoli colorati sfruttando una nuova coppia di periferiche. Si tratta del Ring-Con e la Fascia per la gamba, ai quali si deve agganciare un Joy-Con. Entrambe le periferiche sono in grado di rilevare il nostro movimento. Il Ring-Con, invece, è anche in grado di rilevare la forza con il quale lo comprimiamo. Potete vedere il trailer qui sotto.

Nel gioco dovremo correre sul posto per avanzare, saltellare per salire delle scale e usare il Ring-Con per eseguire movimenti più elaborati, come salti o per inclinarci mentre guidiamo un veicolo o mentre planiamo. Il gioco ha più modalità e permette di impostare sessioni di gioco di varia lunghezza, per adattarsi al livello di allenamento che siamo in grado di sostenere. Per sconfiggere i nemici dovremo eseguire vari tipi di movimenti e pose in stile yoga, mentre per difenderci dovremo sfruttare i nostri addominali. In totale ci sono quaranta tecniche fitness, divise in quattro categorie. Il gioco principale è legato alla modalità avventura, ma è disponibile anche la “Partita Veloce”, per eseguire vari esercizi e minigiochi.

Si tratta quindi di un modo per allenarsi divertendosi. Sarà disponibile a partire dal 18 ottobre 2019 su Nintendo Switch. Ring Fit Adventure include il gioco, il Ring-Con e la fascia per la gamba.