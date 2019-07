Nintendo Switch: ROM Android non ufficiale in arrivo

Gli sviluppatori della tanto attesa ROM Android per Nintendo Switch, hanno pubblicato caratteristiche, limitazioni ed il processo di installazione.

Nella giornata di ieri, gli sviluppatori responsabili della creazione della tanto attesa ROM Android per Nintendo Switch, noti con il nome SwitchRoot, hanno pubblicato su un forum le sue caratteristiche, limitazioni ed il processo di installazione da effettuare. L’unica cosa che a questo punto manca, è il link per il download, ma la pagina dice che gli sviluppatori si aspettano di pubblicarlo presto.

La build sarà basata su LineageOS 15.1 e di conseguenza su Android 8.1 Oreo, anziché Andorid Q come inizialmente si ipotizzava. Inoltre il team ha assicurato che “tutti i file necessari per l’installazione verranno forniti in un comodo ZIP, tra cui un bootloader“, nonostante il corretto avvio dell’OS su Switch, resti ancora del tutto incerto.

Android Switch per il momento non potrà essere utilizzato per applicazioni pratiche di nessun tipo, in quanto si tratta solo di un primo test per poter garantire l’installazione del sistema operativo sulla console di casa Nintendo la quale, con tutte le limitazione tecniche del caso, l’idea di installarlo potrebbe anche non concretizzarsi. Ci saranno molti svantaggi, dall’installazione del sistema: la durata della batteria andrà a ridursi notevolmente, la feature stan-by del dispositivo non funzionerà, la rotazione automatica risulterà essere anch’essa un grande problema, lo schermo non si spegnerà una volta inserita la console nella dock, lo stato di carica non verrà rilevato (anche se la Switch si ricarica), e l’input tramite touchscreen e joycons potrà dare un po’ di problematiche.

Nonostante gli sviluppatori del team Switchroot abbiano dichiarato di essere fiduciosi sulla clemenza di Nintendo, la crescita del progetto dipende esclusivamente da quest’ultimo. Nintendo infatti, potrebbe decidere di bloccare tutto in qualche modo oppure magari prendere spunto da queste sperimentazioni per aprire la propria console al vasto ecosistema Android.

E voi cosa ne pensate? Vi interesserebbe avere un sistema Android sulla vostra console Nintendo Switch?