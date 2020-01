Nintendo Switch: tanti titoli in uscita a fine mese sull’eShop

Parliamo spesso di quanto Nintendo Switch sia versatile e che abbia oggi un catalogo tutto da invidiare, ma fino all’anno scorso il servizio eShop che proponeva la console di casa Kyoto era a dir poco esiguo. Oggi abbiamo parlato del suo successo, dell’aver superato sul numero di vendite SNES e, a quanto pare, anche Xbox One. Inoltre, ora possiamo notare come siano in arrivo diversi titoli nel catalogo eShop, anche in questo fine mese di gennaio.

Nonostante manchino solo due giorni alla fine del mese, Nintendo e gli sviluppatori di terze parti ha pensato bene di aggiungere ben 18 giochi in questi due (quasi uno) giorni rimanenti. Un numero enorme a dimostrazione dello straordinario successo che sta avendo dal momento in cui è stata rilasciata ufficialmente in tutto il mondo. Qui di seguito vi mostriamo tutti e 18 i titoli che verranno aggiunti oggi e domani con relativi prezzi.

Prison Princess 16,79 €

Never Again 11,59€

Skellboy 20€

Ascendant Hearts 9,99€

Speaking Simulator 19€

CODE SHIFTER 18,99€

Eclipse: Edge of Light 12,49€

Bookbound Brigade 19,99€

UORiS DX 8€

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire 12,99€

Sparkle 4 Tales 9,99€

Bridge Costructor Ultimate Edition 14,99€

HYPERCHARGE Unboxed 19,99€

Ash of Gods: Redemption 29,99€

Reknum 4,99€

Indie Gems Bundle 19,99€

Heroland 39,99€

Aviary Attorney: Definitive Edition 16,49€

Possiamo quindi dire che da qui fino a fine gennaio ci aspettano un vasto numero di titoli tra cui scegliere e divertirci da soli o in compagnia. Vi consigliamo di tenere particolarmente d’occhio Skellboy, titolo indie completamente fuori dagli schemi e divertente sviluppato dai ragazzi di Umaiki Games.

