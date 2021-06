Nintendo Switch, un nuovo SDK permette il video streaming

Sino ad ora, Nintendo Switch è ancora una piattaforma mancante di applicazioni e funzioni considerate oggi necessarie per una console di giochi. Oltre all’assenza di un’app di messagistica e chat vocale integrata, si fa sentire anche la mancanza di software per lo streaming video, come per Twitch, Netflix o Amazon Prime Video, per citarne solo alcuni. Uno degli annunci fatti durante l’E3 2021, passati in secondo piano rispetto ai tantissimi altri, è stato proprio l’arrivo di un SDK molto particolare per Nintendo Switch.

Con un comunicato stampa su Business Wire, NexStreaming ha rivelato il software development kit (in breve SDK) di NexPlayer. La peculiarità di questo kit è che permetterà lo streaming in HLS e DASH all’interno dei programmi sulla console ibrida. Inoltre, gli sviluppatori fanno sapere che per NexPlayer per Switch è previsto lo stesso supporto premium del pacchetto di NexPlayer SKD. Insomma, si tratta di un servizio davvero molto interessante, che potrebbe davvero avere le carte in tavola per risolvere uno dei più grandi problemi della console della Grande N.

Il CEO di NexStreaming, Carlos Lucas, ha affermato: “il nostro ruolo nel settore è quello di abilitare i servizi video più avanzati per il maggior numero di dispositivi. L’aggiunta di Nintendo Switch al nostro elenco di piattaforme supportate è in linea con questa strategia, e il supporto di Nintendo è stato fondamentale per questo risultato. Speriamo che i nostri clienti inizino a massimizzare l’utilizzo di questa tecnologia molto presto”.

Gli sviluppatori interessati in questa tecnologia possono richiedere una demo dell’SDK direttamente dal sito ufficiale, dove sono contenute anche informazioni tecniche più dettagliate. Si tratta indubbiamente di una novità molto interessante sia per i possessori di Nintendo Switch che per gli sviluppatori di tutto il mondo, ma per comprenderne meglio il potenziale e il funzionamento dobbiamo prima vedere questo software in azione. Cosa ne pensate voi? Vi piacerebbe poter vedere le vostre serie Netflix preferite su Switch?